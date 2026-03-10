Cea mai populată țară a lumii avertizează că ar putea închide restaurantele și hotelurile. Nu mai are gaz pentru gătit

săptămâna trecută puteri de urgență pentru a ordona rafinăriilor să își mărească producția pentru uz intern, ceea ce a pus industria ospitalității în dificultate pentru a obține o aprovizionare suficientă.

India, al doilea cel mai mare importator de gaz petrolier lichefiat (GPL) din lume,

„Avem stoc de GPL pentru două zile. Lucrăm la situații neprevăzute”, a declarat Bert Mueller, fondatorul lanțului alimentar mexican California Burrito, care deține peste 100 de magazine, de la Bengaluru și Chennai, în sudul Indiei, până la Delhi și Noida, în nord. „Economisim gaz și instalăm aragaz cu inducție în anumite magazine.”

Ministerul petrolului din India a declarat că va examina cererile de furnizare de GPL către restaurante și alte industrii, în urma apelurilor din partea a două organisme din industrie.

„Industria restaurantelor depinde predominant de GPL-ul comercial pentru operațiunile sale”, a declarat luni Asociația Națională a Restaurantelor din India, care reprezintă peste o jumătate de milion de restaurante, ministerului procesării alimentelor.

„Orice perturbare va duce la o închidere catastrofală”, a declarat NRAI într-o scrisoare, în timp ce un alt organism, Federația Asociațiilor Hoteliere și Restaurante din India, a solicitat, de asemenea, ajutor guvernamental.

Companiile indiene au majorat prețurile la GPL pentru prima dată în aproximativ un an, pe măsură ce războiul crește prețurile importurilor care reprezintă două treimi din consumul anual de GPL.

Cel mai mare furnizor de GNL al Indiei, Qatar, a oprit producția săptămâna trecută după atacurile Iranului asupra țărilor din Golf, ca represalii pentru atacurile israeliene și americane împotriva sa.

În centrul tehnologic sudic al orașului Bengaluru, supranumit Silicon Valley al Indiei, mai multe restaurante au declarat că livrările au scăzut brusc, anunțând că bucătăriile se vor opri dacă situația nu se rezolvă.

a declarat pentru Reuters „Unul dintre restaurantele noastre nu a primit butelii de gaz astăzi”,Manish V Shetty, care administrează lanțul de restaurante Udupi Food Hub din Bengaluru.

„Din fericire, unul dintre furnizorii noștri mai vechi ne-a ajutat”, a adăugat el, deoarece lanțul oferă plată imediată, în loc de termeni de credit de o săptămână sau o lună. „De asemenea, observăm o creștere bruscă a prețului uleiului de floarea soarelui pe care îl folosim pentru gătit.”

Puține restaurante stochează butelii de GPL din motive de siguranță, bazându-se în schimb pe înlocuirea frecventă, a declarat Veerendra Kamat, secretarul Asociației Hoteliere din Bengaluru.

„Este o situație foarte gravă. Majoritatea companiilor (de gaze) au încetat să mai furnizeze”, a declarat Ananth Narayan de la filiala NRAI din Bengaluru, adăugând că până și restaurantele care depozitează benzină ar putea rămâne fără benzină în decurs de o săptămână sau două.