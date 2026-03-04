Efectele războiului: cel mai populat stat din lume este speriat că rămâne fără gaz pentru gătit. Face planuri de contingență

Gospodăriile din India se confruntă cu o criză iminentă a combustibilului, pe măsură ce criza din Iran se prelungește, dezvăluie Bloomberg.

Familiile indiene se confruntă cu perspectiva unei lipse acute de gaz pentru gătit în următoarele săptămâni, pentru că războiul blochează aprovizionarea cu gaz petrolier lichefiat din Golful Persic, agravând o criză energetică care amenință deja să crească inflația în cea mai populată națiune din lume.

Pe măsură ce timpul trece iar navele încărcate cu țiței și gaze naturale lichefiate sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz, cea mai acută problemă a Indiei este GPL-ul.

Vorbim despre combustibilul de nișă, al cărui deficit afectează zeci de milioane de locuințe.

Totul poate fi evitat doar dacă încărcăturile care trebuiau livrate în martie încep să se deplaseze în câteva zile, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

India – cel mai populat stat al lumii (1,46 miliarde de oameni) este al doilea cel mai mare cumpărător de GPL din lume. Statul achiziționează peste 90% din aprovizionarea sa din Orientul Mijlociu, potrivit firmei de informații de date Kpler.

Deși India a luat măsuri pentru a-și reduce dependența de Golf printr-un acord pe termen lung cu SUA, aceste volume sunt încă mult mai mici – disponibilitatea este, de asemenea, mai redusă, iar costurile de transport sunt mai mari. Mai mult, chiar și achizițiile de ultim moment din SUA nu ar ajunge în India înainte de aprilie, potrivit traderilor de GPL.

„India are o flexibilitate limitată în ceea ce privește aprovizionarea cu GPL de la furnizori alternativi”, a declarat Sumit Ritolia, analist la Kpler. „Deși unele volume suplimentare ar putea fi obținute din SUA, Rusia sau Argentina, acestea ar rămâne marginale și ar depinde în mare măsură de economia transportului de mărfuri și de disponibilitatea spot la nivel global.”

India face planuri de contingență energetică

Rafinăriile indiene s-au întâlnit cu oficiali guvernamentali după atacurile din weekend pentru a discuta planuri de contingență energetică, în contextul în care atacurile continuă în Orientul Mijlociu.

Dacă războiul continuă, India rămâne fără două treimi din gazul natural lichefiat și fără jumătate din țiței.

În domeniul GNL, unde stocarea este cea mai limitată, iar tarifele de transport au crescut vertiginos, constrângerile afectează deja consumatorii industriali.

India reduce cu 50% fluxul către consumatori

Petronet LNG, cel mai mare importator de combustibil din țară, a declarat deja forță majoră asupra aprovizionărilor qatareze, ceea ce a dus la o reducere de aproape 50% a fluxurilor către clienți.

Cu aproape opt săptămâni de stocuri comerciale și strategice de țiței și produse, India s-ar putea să nu simtă o criză imediată de petrol. Însă dacă Golful Persic rămâne blocat timp de săptămâni, India va fi obligată să raționalizeze aprovizionarea și să înceapă să reducă ratele de livrare.

Opțiunile de rezervă includ interceptarea încărcăturilor rusești care staționează în prezent în apele indiene – chiar și după ce țara a redus achizițiile de la Moscova – o opțiune care a fost, de asemenea, lansată de oficialii americani.

Dacă aprovizionarea cu țiței scade, rafinăriile ar putea fi, de asemenea, obligate să oprească exporturile de combustibil.

Ministerul petrolului din India a anunțat marți că se află „deocamdată” nu sunt mari probleme cu stocurile și dar a spus că ar putea fi luate măsuri pentru atenuarea unei crize ca să nu fie afectate gospodăriile țării.