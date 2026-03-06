Qatar trage un semnal de alarmă: „Se dărâmă economiile lumii”. Avertismentele celui mai important oficial din Doha despre exporturile de energie

Ministrul energiei din Qatar a avertizat, în exclusivitate pentru Financial Times, că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii”, anticipând că toți exportatorii de energie din Golf vor opri producția în câteva săptămâni, iar prețul petrolului va ajunge la 150 de dolari pe baril.

Saad al-Kaabi, care este și CEO al Qatar Energy, a declarat pentru FT că, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat, Qatarului i-ar lua „săptămâni sau chiar luni” să revină la un ciclu normal de livrări, după atacurile cu drone asupra celei mai mari centrale de gaze naturale lichefiate a sa.

Qatar, al doilea cel mai mare producător de GNL din lume, a declarat situație de forță majoră

Qatar, al doilea cel mai mare producător de GNL din lume, a fost nevoit să declare forță majoră săptămâna aceasta, în urma grevei de la uzina sa din Ras Laffan.

Deși Qatar exportă doar o mică parte din gazele sale către Europa, ministrul energiei a declarat că acest continent va resimți dificultăți semnificative, deoarece cumpărătorii asiatici îi vor depăși pe europeni pentru gazele disponibile pe piață și deoarece alte țări din Golf se confruntă cu incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Tot Golful va declara forță majoră

„Toți cei care nu au solicitat forță majoră, ne așteptăm să o facă în următoarele zile, dacă situația continuă. Toți exportatorii din regiunea Golfului vor trebui să solicite forță majoră”, a spus Kaabi.

„Dacă nu o fac, la un moment dat vor plăti legal răspunderea pentru aceasta, iar aceasta este alegerea lor.”

Comentariile lui Kaabi reflectă îngrijorarea crescândă în Golf cu privire la repercusiunile economice ale războiului SUA și Israelului cu Iranul , care a provocat ravagii în regiunea bogată în petrol.

„Prăbușirea economiilor lumii”

„Acest lucru va duce la prăbușirea economiilor lumii”, a spus el. „Dacă acest război continuă câteva săptămâni, creșterea PIB-ului la nivel mondial va fi afectată. Prețul energiei pentru toți va crește. Va exista o penurie a anumitor produse și va exista o reacție în lanț a fabricilor care nu pot aproviziona.” El a spus că, deși nu au existat daune operațiunilor offshore ale Qatarului, urmările de pe uscat sunt încă în curs de evaluare.

„Nu știm încă amploarea pagubelor, deoarece acestea sunt încă în curs de evaluare. Nu este clar încă cât timp va dura repararea”, a spus el.

Dezvoltarea de 30 de miliarde de dolari a Qatarului pentru creșterea capacității de producție la vastul său zăcământ de gaze North Field de la 77 de milioane la 126 de milioane de tone pe an până în 2027 va fi, de asemenea, amânată, a adăugat el.

Prima producție urma să înceapă în al treilea trimestru al acestui an. „Cu siguranță va întârzia toate planurile noastre de extindere”, a spus Kaabi. „Dacă revenim peste o săptămână, poate că efectul este minim; dacă este vorba de o lună sau două, este diferit.”

Cu cât cresc prețurile la energie

El a prognozat că prețurile țițeiului ar putea crește la 150 de dolari pe baril în două până la trei săptămâni dacă petrolierele și alte nave comerciale nu ar putea trece prin Strâmtoarea Ormuz, o rută comercială maritimă cheie prin care trece o cincime din petrolul și gazele lumii.

El a prezis că prețurile gazelor vor crește la 40 de dolari pe milion de unități termice britanice (117 euro pe MWh) – de aproape patru ori mai mult decât nivelul de dinainte de începerea războiului. El a adăugat că impactul perturbării comerțului maritim prin strâmtoare se va repercuta mult dincolo de piețele energetice și va afecta multiple industrii, deoarece regiunea produce o mare parte din produsele petrochimice și materiile prime pentru îngrășăminte din lume.

Traficul pe calea navigabilă a încetinit complet de când SUA și Israelul au lansat atacul asupra Iranului sâmbătă. Cel puțin 10 nave au fost lovite, primele de asigurare au crescut vertiginos, iar armatorii nu au fost dispuși să își riște navele și echipajele.

Președintele american Donald Trump și oficialii israelieni au avertizat că războiul ar putea dura săptămâni întregi, în încercarea de a distruge regimul islamic. Trump a declarat săptămâna aceasta că marina americană va escorta navele prin strâmtoare și s-a oferit să ofere asigurări suplimentare companiilor de transport maritim.

„Va fi dificil să convingi navele să intre în strâmtoare. Tot comerțul din Golf este afectat”

Însă Kaabi a spus că ar fi în continuare nesigur pentru nave să treacă prin strâmtoare, care are doar 24 de mile lățime în cel mai îngust punct și trasează coasta iraniană, atâta timp cât războiul este în desfășurare. „Felul în care vedem atacurile, aducerea navelor în strâmtoare… este prea periculos. Este prea aproape de țărm pentru a aduce nave. Va fi dificil să convingi navele să intre”, a spus el.

„Majoritatea armatorilor vor vedea că devin o țintă mai mare, deoarece Iranul vizează navele militare.”

Kaabi a adăugat: „Pe lângă energie, va exista o oprire a tuturor celorlalte domenii de comerț dintre Golf și restul lumii, ceea ce va avea un efect semnificativ asupra economiilor Golfului și asupra tuturor partenerilor comerciali din întreaga lume.” Qatar, care găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune, a avut în mod tradițional relații bune cu Iranul.

Însă republica islamică a lansat multiple salve de rachete și drone asupra sa și asupra altor state din Golf, în timp ce Teheranul a încercat să ridice miza pentru SUA prin atacarea instalațiilor energetice, a aeroporturilor, a bazelor americane și a ambasadelor.

Kaabi, care este și directorul executiv al QatarEnergy, a declarat că firma nu a avut de ales decât să declare forță majoră după ce Ras Laffan a fost lovit luni într-un atac cu drone iraniane.

Și instalațiile offshore ale Qatarului sunt în pericol

El a invocat motive de siguranță, adăugând că instalațiile offshore ale companiei se confruntă, de asemenea, cu amenințarea unui atac, deși nu au fost avariate.

„Am fost informați de către armata noastră că există o amenințare iminentă la adresa instalațiilor din largul mării. Așa că am oprit operațiunile în siguranță, cât mai sigur posibil, și am mobilizat aproximativ 9.000 de oameni în 24 de ore și i-am adus înapoi”, a spus el.

„Când oamenii noștri sunt în pericol și suntem loviți într-o zonă militară și nu mai putem lucra și nu ne putem pune oamenii în pericol, trebuie să declarăm forță majoră.” Producția din Qatar nu va fi reluată până la încetarea completă a ostilităților, a spus el. „Așadar, semnalul este atunci când armata noastră spune că există o încetare completă a ostilităților și că nu mai suntem atacați”, a spus Kaabi.

„Nu vom pune poporul nostru în pericol”

După repornire, el a prezis probleme logistice uriașe, pe lângă restaurarea utilajelor care răcesc și comprimă gazul în lichid care poate fi transportat. „Navele noastre sunt peste tot”, a spus el, adăugând că doar șase sau șapte din flota Qatarului de 128 de petroliere erau la îndemână. „Fiecare navă are nevoie de o zi sau două și poți încărca șase sau șapte odată”, a adăugat el, explicând timpul necesar pentru restabilirea normalității.

El a respins ideea că decizia Qatarului de a invoca forța majoră și de a rata livrările ar afecta reputația de lungă durată a țării ca fiind cel mai fiabil furnizor de GNL. „Nu credem că cineva ar îndrăzni să vină la noi și să spună că nu suntem de încredere pentru că ați fost bombardați și nu ați livrat”, a spus el. Chiar dacă ar fi vrut, Qatar nu ar fi putut găsi gaze pe piață pentru a compensa livrările pierdute către clienții săi, a spus el.

„Să presupunem că vrei să cumperi 77 de milioane și să le livrezi clienților, nu există 77 de milioane de tone disponibile pe care să le cumperi.”