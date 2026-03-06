Prima pagină » Știri externe » Donald Trump oferă „imunitate” armatei și poliției iraniene dacă se predau

Donald Trump oferă armatei și poliției iraniene „imunitate” dacă se predau și îi îndeamnă pe iranieni să se ridice împotriva guvernului teocratic.
Nițu Maria
06 mart. 2026, 02:04, Știri externe

Președintele Donald Trump a adresat iarăși joi rugăminte armatei iraniene să depună armele și poporului iranian să se ridice împotriva guvernului teocratic care conduce țara de la revoluția din 1979, scrie CNN.

„Îndemn din nou toți membrii Gărzii Revoluționare Iraniene, armata și poliția să depună armele. Acum este momentul să apărați poporul iranian și să ajutați la recuperarea țării. Veți avea o șansă, după toți acești ani, să vă recuperați țara. Acceptați imunitatea”, a declarat Trump.

„Vă vom oferi imunitate. Și vă vom oferi – într-adevăr, partea corectă a istoriei, pentru că asta este. Deci, veți fi în perfectă siguranță cu imunitate totală sau vă veți confrunta cu moartea absolut garantată. Și nu vreau să văd asta.”, a spus Trump.

Trump a făcut apel și la diplomații iranieni din întreaga lume, spunând că aceștia ar trebui să solicite azil și să contribuie la construirea unui Iran nou, cu „un potențial imens” și „un viitor mult mai bun pentru Iran. Acum începe. Cred că va fi un viitor măreț.”

Președintele a afirmat că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerea următorului lider al Iranului și a promis că Statele Unite vor veghea ca țara să nu mai amenințe America, Israelul sau vecinii săi.

„Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat, aveau rachete îndreptate spre toate aceste alte țări, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, multe altele care nu au fost cu adevărat implicate foarte mult”, a spus Trump.

„Și aveau rachete îndreptate, ei bine, erau îndreptate acolo cu mult înainte de a începe acest lucru. Vroiau să atace întregul Orient Mijlociu. Și apoi am venit noi. Le-am aruncat în aer petrecerea.”, a adăugat el.

Promotor