Donald Trump oferă „imunitate” armatei și poliției iraniene dacă se predau

Trump a făcut apel și la diplomații iranieni din întreaga lume, spunând că aceștia ar trebui să solicite azil și să contribuie la construirea unui Iran nou, cu „un potențial imens” și „un viitor mult mai bun pentru Iran. Acum începe. Cred că va fi un viitor măreț.”
Președintele a afirmat că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerea următorului lider al Iranului și a promis că Statele Unite vor veghea ca țara să nu mai amenințe America, Israelul sau vecinii săi.
„Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat, aveau rachete îndreptate spre toate aceste alte țări, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, multe altele care nu au fost cu adevărat implicate foarte mult”, a spus Trump.
„Și aveau rachete îndreptate, ei bine, erau îndreptate acolo cu mult înainte de a începe acest lucru. Vroiau să atace întregul Orient Mijlociu. Și apoi am venit noi. Le-am aruncat în aer petrecerea.”, a adăugat el.