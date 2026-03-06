Donald Trump oferă „imunitate” armatei și poliției iraniene dacă se predau

Președintele Donald Trump a adresat iarăși joi rugăminte armatei iraniene să depună armele și poporului iranian să se ridice împotriva guvernului teocratic care conduce țara de la revoluția din 1979, scrie CNN.

„Îndemn din nou toți membrii Gărzii Revoluționare Iraniene, armata și poliția să depună armele. Acum este momentul să apărați poporul iranian și să ajutați la recuperarea țării. Veți avea o șansă, după toți acești ani, să vă recuperați țara. Acceptați imunitatea”, a declarat Trump.

„Vă vom oferi imunitate. Și vă vom oferi – într-adevăr, partea corectă a istoriei, pentru că asta este. Deci, veți fi în perfectă siguranță cu imunitate totală sau vă veți confrunta cu moartea absolut garantată. Și nu vreau să văd asta.”, a spus Trump.