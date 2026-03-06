Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski și Giorgia Meloni au discutat despre războiul din Iran și sprijinul financiar pentru Ucraina

Volodimir Zelenski și Giorgia Meloni au discutat joi despre criza din Iran, coordonarea Europei și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini apărarea Ucrainei.
06 mart. 2026, Știri externe

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a purtat o discuție cu premierul italian, Giorgia Meloni, despre situația tensionată din Iran și provocările de pe piața petrolului, generate de acțiunile regimului iranian, scrie Ukrinform.

Potrivit declarațiilor publicate de Zelenski pe Facebook, conversația a inclus și schimburi de informații despre contactele Ucrainei cu liderii țărilor afectate de atacurile Iranului.

„Este nevoie de o coordonare mai strânsă în Europa cu privire la situația în ansamblu”, a precizat Zelenski.

De asemenea, cei doi lideri au abordat implementarea finală a deciziei privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a explicat că aceste fonduri au scopul de a garanta stabilitatea Ucrainei în fața agresiunii rusești și sunt susținute eficient prin active rusești înghețate.

„Desigur, am discutat situația Jocurilor Paralimpice. Nu este prima dată în acest an când astfel de comitete internaționale au luat decizii neprincipiale. Îi mulțumesc Giorgiei pentru poziția sa comună în această problemă și pentru tot ajutorul acordat, în special pentru sprijinul energetic în timpul iernii și pentru decizia Italiei de a continua să ajute Ucraina în acest an”, a subliniat Zelenski.

Conform serviciului de presă al guvernului italian, discuția a inclus și contribuția Europei la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina.

Oficialii au confirmat că „liderii celor două țări au confirmat că, mai ales în această etapă, este important ca partenerii europeni și americani să fie uniți în opiniile lor și să recunoască contribuția Europei la procesul de pace, al cărui rezultat afectează interese europene fundamentale și este crucial pentru stabilitatea și securitatea continentului”.

Ukrinform menționează că, de la începutul invaziei rusești la scară largă, Italia a furnizat Ucrainei arme, echipament militar și alte resurse în valoare de peste 3 miliarde de euro.

