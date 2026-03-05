Israelul spune că eliminarea lui Ali Khamenei a fost planificată cu luni înaintea atacului. Declarațiile Ministrului Apărării israelian

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat joi că decizia de a-l elimina pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost luată încă din luna noiembrie, în urma unor discuții la nivelul conducerii statului israelian, relatează Reuters.

Potrivit oficialului, planul prevedea executarea operațiunii aproximativ șase luni mai târziu.

Ali Khamenei a murit la începutul campaniei aeriene lansate de Statele Unite și Israel la finalul săptămânii trecute. Atacul a reprezentat prima eliminare a unui lider de rang atât de înalt al unui stat printr-o lovitură aeriană directă.

Operațiunea militară împotriva Iranului a intrat în prima sa săptămână și a dus la o escaladare majoră în regiune. Mai mulți lideri iranieni au fost uciși în primele bombardamente, iar conflictul s-a extins repede.

Iranul a lansat atacuri asupra Israelului, dar și în zone din Golf și Irak. În același timp, armata israeliană a lovit poziții ale grupării Hezbollah în Liban.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a descris joi momentul în care conducerea israeliană a stabilit obiectivul principal al operațiunii.

„Deja în noiembrie am fost convocați cu prim-ministrul într-un forum foarte strâns, iar prim-ministrul (Benjamin Netanyahu) și-a stabilit obiectivul de a-l elimina pe Khamenei”, a declarat Katz pentru știrile televizate israeliene N12. Calendarul a fost stabilit pentru mijlocul anului 2026, a spus el.

Potrivit ministrului, planul a fost ulterior comunicat și Statelor Unite. Informațiile au ajuns la Washington în jurul lunii ianuarie, când situația era tensionată în cadrul conducerii israniene.

În acea perioadă, protestele interne din Iran au ridicat temeri în Israel că liderii de la Teheran ar putea ordona atacuri împotriva Israelului sau a intereselor americane din Orientul Mijlociu.

Autoritățile israeliene susțin că obiectivul principal al operațiunilor militare rămâne eliminarea amenințărilor pe care le asociază cu programul nuclear și cu dezvoltarea rachetelor balistice ale Iranului.

Oficialii de la Ierusalim afirmă, de asemenea, că o schimbare de regim la Teheran ar putea face parte din rezultatul final al conflictului.