Hegseth îi spune ministrului israelian al Apărării să „continue până la capăt" atacurile asupra Iranului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Kratz, spune că Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, i-a spus: „continuați până la capăt, suntem alături de voi”, potrivit unui comunicat al cabinetului său.
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
05 mart. 2026, 10:20

Oficialul israelian i-a transmis omologului american condoleanțe pentru soldații americani care au murit în războiul din Iran. Kratz i-a mulțumit atât lui Hegseth, cât și președintelui Donald Trump pentru „sprijinul excelent oferit pentru Israel”.

„Cooperarea între președintele Donald Trump și prim-ministrul Netanyahu împotriva Iranului schimbă securitatea regională și istoria globală”, transmite ministerul Apărării din Israel, citat de Times of Israel.

Reamintim că 10 soldați americani au fost uciși în ofensiva comună a SUA și Israel împotriva Iranului. Aceștia au murit, duminică, într-un atac cu dronă asupra unei baze militare americane în Kuweit.

Joi, războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea zi de conflict.

