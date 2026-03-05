Meloni, despre criza din Golf: „Trimitem ajutor, dar nu suntem în război”. Italia trasează linia roșie

„Vorbim despre apărare și, mai ales, despre apărarea aeriană”, a precizat ea, scrie Il Foglio.
„Nu suntem în război și nu vrem să intrăm în război”.
Meloni a făcut declarațiile în cadrul unui interviu la postul de radio RTL 102.5. Briefingurile oficiale în Parlament urmau să fie susținute de ministrul de externe Antonio Tajani și ministrul apărării Guido Crosetto.
Meloni s-a declarat îngrijorată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Motivul principal îl reprezintă comportamentul Iranului. „Iranul bombardează practic toți vecinii săi, inclusiv pe cei care au depus eforturi pentru acordul nuclear”, a spus Meloni.
Ea a avertizat că există „un risc de escaladare cu consecințe imprevizibile”. „Sunt îngrijorată și de repercusiunile directe asupra Italiei”, a adăugat prim-ministrul.
Poziția Italiei este clară: utilizarea bazelor se face strict pe baza acordurilor bilaterale.
„În Italia avem trei baze militare acordate americanilor prin acorduri din 1954, mereu actualizate”, a explicat ea.
„În afara acestor acorduri, bazele nu pot fi utilizate.”
Meloni și-a exprimat îngrijorarea și față de impactul economic al crizei asupra italienilor.
„Trebuie să împiedicăm speculațiile să provoace o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie și alimente”, a spus ea.
Prim-ministrul a anunțat că este pregătită să majoreze impozitele pentru companiile care speculează pe facturi.
Autoritatea de reglementare ARERA a activat deja mecanisme de monitorizare a prețurilor la gaze. „Vom face tot ce putem pentru a-i împiedica pe speculatori să câștige”, a conchis Meloni.