Meloni, despre criza din Golf: „Trimitem ajutor, dar nu suntem în război”. Italia trasează linia roșie

Meloni s-a declarat îngrijorată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Motivul principal îl reprezintă comportamentul Iranului. „Iranul bombardează practic toți vecinii săi, inclusiv pe cei care au depus eforturi pentru acordul nuclear”, a spus Meloni.

Ea a avertizat că există „un risc de escaladare cu consecințe imprevizibile”. „Sunt îngrijorată și de repercusiunile directe asupra Italiei”, a adăugat prim-ministrul.