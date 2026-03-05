Prima pagină » Știri externe » Meloni, despre criza din Golf: „Trimitem ajutor, dar nu suntem în război”. Italia trasează linia roșie

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat joi că Italia intenționează să trimită ajutor militar țărilor din Golf.
Meloni, despre criza din Golf: „Trimitem ajutor, dar nu suntem în război”. Italia trasează linia roșie
Andreea Tobias
05 mart. 2026, 10:25, Știri externe

„Vorbim despre apărare și, mai ales, despre apărarea aeriană”, a precizat ea, scrie Il Foglio.

„Nu suntem în război și nu vrem să intrăm în război”.

Meloni a făcut declarațiile în cadrul unui interviu la postul de radio RTL 102.5. Briefingurile oficiale în Parlament urmau să fie susținute de ministrul de externe Antonio Tajani și ministrul apărării Guido Crosetto.

Îngrijorare față de Iran

Meloni s-a declarat îngrijorată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Motivul principal îl reprezintă comportamentul Iranului. „Iranul bombardează practic toți vecinii săi, inclusiv pe cei care au depus eforturi pentru acordul nuclear”, a spus Meloni.

Ea a avertizat că există „un risc de escaladare cu consecințe imprevizibile”. „Sunt îngrijorată și de repercusiunile directe asupra Italiei”, a adăugat prim-ministrul.

Meloni a comentat și disputa dintre Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez privind bazele americane din Spania.

Poziția Italiei este clară: utilizarea bazelor se face strict pe baza acordurilor bilaterale.

„În Italia avem trei baze militare acordate americanilor prin acorduri din 1954, mereu actualizate”, a explicat ea.

„În afara acestor acorduri, bazele nu pot fi utilizate.”

Prețurile la energie, în vizorul guvernului

Meloni și-a exprimat îngrijorarea și față de impactul economic al crizei asupra italienilor.

„Trebuie să împiedicăm speculațiile să provoace o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie și alimente”, a spus ea.

Prim-ministrul a anunțat că este pregătită să majoreze impozitele pentru companiile care speculează pe facturi.

Autoritatea de reglementare ARERA a activat deja mecanisme de monitorizare a prețurilor la gaze. „Vom face tot ce putem pentru a-i împiedica pe speculatori să câștige”, a conchis Meloni.

