MAE evaluează scenarii de repatriere și evacuare a cetățenilor din statele din Golf și Orientul Mijlociu

Întrebat despre planurile de repatriere a cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu sau Golf, Andrei Țărnea a spus că nu poate oferi detalii, întrucât: „Nu pot să vă dau detalii din două rațiuni. Unu, pentru că sunt planuri care sunt în desfășurare. Doi, pentru că ele depind de condițiile de securitate și de evoluțiile din regiune. Și trei, pentru că ele vizează categorii particulare. Depinde despre ce fel de zboruri vorbim”.

Diferența între repatriere și evacuare

„Dacă vorbim de zboruri de repatriere asistată, ele depind de disponibilitatea liniilor aeriene, de existența sloturilor de zbor și așa mai departe. Iar atunci când vorbim despre zboruri de evacuare, atunci vorbim despre existența unor condiții pe două elemente. Dacă persoanele care trebuie evacuate pot să ajungă în siguranță la locul în care un asemenea avion poate să aterizeze și să decoleze. Și doi, dacă se poate garanta securitatea zborului după aceea”, a continuat oficialul.

Acesta a mai explicat: „Sunt două categorii, cum spuneam. Vorbim de repatriere asistată, care sunt operate cu zboruri charter ale linilor aeriene. Și vorbim despre zboruri de evacuare, care pot fi și ele operate cu linii comerciale sau cu avioane ale statului român”.

Riscurile deplasării spre aeroporturile din regiune

Despre cetățenii români din statele din Golf care aleg să se deplaseze spre aeroportul din Riad, purtătorul de cuvânt a spus: „ trebuie să fim foarte prudenți când facem lucrurile astea. Eu nu sunt în măsură să le spun cetățenilor români să facă sau să nu facă ceva. Ceea ce le spun este că trebuie să considere cele două riscuri. Riscul personal de securitate pe drum și, doi, posibilitatea că pierd bilete care le-ar fi fost realocate, pentru a se duce într-un loc în care nu au garanția că primesc bilete sau că există zboruri”.

Recomandări pentru cei cu bilete de avion și cei fără bilet

Recomandarea ministerului este ca românii care au bilete de avion să rămână în contact permanent cu companiile aeriene, întrucât, atât timp cât există zboruri comerciale programate, șansele de reprogramare sunt mai mari.

„Recomandarea noastră este să rămână acolo unde suntem siguranța. Și depinde și de ce categorii vorbim. Sunt cetățeni care nu au bilete de avion , deci nu vor fi reprogramați, pentru că nu sunt clienții unei linii aeriene care să-i aibă în vedere pentru reprogramare. Deci pentru ei e o situație particulară. Pentru cei care au bilete, recomandarea fermă este să discute în continuare cu linia aeriene, pentru că atât timp cât sunt zboruri, au mai mari șanse să prindă aceste zboruri”, spune Țărnea.

Acesta a precizat și diferențele privind numărul românilor în anumite state din Golf numărul românilor este scăzut și ar permite o evacuare prin Arabia Saudită.

„Nu exclud nici una dintre aceste soluții. Deci, tocmai am spus că astfel de scenarii sunt deja evaluate. În Muscat, de exemplu, avem circa 100 de cetățeni. În Oman, pe tot Sultanatul. În Qatar sunt circa 300 de cetățeni. vorbim despre numere mult mai mici decât cele pe care le avem în Emiratele Arabe Unite. Pentru astfel de numere, soluțiile de care vorbim acum pot fi realiste. Deci, soluții alternative cu zboruri de evacuare pot fi realiste”, spune purtătorul de cuvânt.