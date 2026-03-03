MAE: Avem în atenție un număr de circa 16.000 de cetățeni în regiune. 3.000 de cetățeni solicită ajutor pentru repatriere

Contiunarea conflictului

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu, precizând: „Încep cu câteva cuvinte despre situația generală de securitate în Orientul Mijlociu. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați văzut, pe parcursul zilei de ieri, a nopții și a primei părți a zilei de astăzi, au continuat lovituri aeriene în țări din spațiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel și în Iran, dar au fost atacuri cu drone și rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman”, adăugând că aceste evoluții au dus la închiderea totală sau parțială a spațiilor aeriene din regiune.

Prezentând situația românilor din regiune, oficialul a punctat că în cursul dimineții, două avioane Tarom au aterizat la București, aducând în țară 307 cetățeni români evacuați din Israel.

16.000 de cetățeni în atenția autorităților

În plus, Țărnea a mai anunțat numărul cetățenilor români aflați în atenția Ministerului de Externe. „Fie că solicită informații, fie că solicită asistență, suntem la circa 3.000 de cetățeni care solicită ajutor pentru repatriere și avem în atenție un număr de circa 16.000 de cetățeni în regiune. Încă o dată, nu este totalul cetățenilor români din aceste spații, dar este vorba despre cei care sunt cetățeni români și nu sunt rezidenți neapărat”, a declarat oficialul.

Privind numărul ridicat de persoane, Țărnea a spus: „Pe acest fond, așa cum știți, a fost crescut personalul consular dedicat liniilor telefonice. Continuăm să primim mesaje de la cetățeni și mai ales de la familii sau prin media că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistentă pe durata crizei pentru că, având în vedere numărul de persoane, nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane”.

Demersurile Oanei Țoiu

Despre acțiunile diplomatice realizate de autoritățile de la București, acesta anunță că MAE a condamnat atacurile Iranului asupra statelor din regiune și că ministrul Oana Țoiu a avut convorbiri telefonice cu omologi din Egipt, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak și Iordania „pentru a adresa atât componenta politică și de securitate, cât și cea care vizează circumstanțele și asistență care poate să fie oferită cetățenilor români aflați pe teritoriul acestor state”.

„Am continuat, alături de comunitatea internațională și statele membre ale Uniunii Europene, să deplângem atacurile complet nejustificate și ilegale ale Iranului împotriva țărilor din regiune, care sunt tocmai cele care determină aceste circumstanțe deosebite pentru un număr atât de important de cetățeni români”, a mai declarat Țărnea.