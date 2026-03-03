Oana Țoiu: 318 români repatriați din Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță la Otopeni

În total, 318 cetățeni români – pelerini și turiști – au revenit în țară în urma unei operațiuni organizate în regim charter.
Potrivit mesajului publicat de ministru, cele două curse au fost organizate de agenții de turism, în colaborare cu TAROM, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Cetățenii români au tranzitat Egiptul prin punctul de frontieră Taba, unde au fost sprijiniți de echipa consulară și de Ambasada României în Egipt.
Oana Țoiu a precizat că a discutat cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, pentru menținerea unei comunicări constante la nivel bilateral.
Scopul este facilitarea tranzitului pentru eventuale grupuri suplimentare de turiști sau pentru cazuri speciale care ar putea necesita asistență consulară în perioada următoare.
Operațiunea de repatriere vine pe fondul escaladării situației de securitate din regiune și face parte din eforturile autorităților române de a asigura protecția cetățenilor aflați în zone afectate de tensiuni.