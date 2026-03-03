Prima pagină » Politic » Oana Țoiu: 318 români repatriați din Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță la Otopeni

Oana Țoiu: 318 români repatriați din Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță la Otopeni

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu a aterizat în noaptea de duminică spre luni pe Aeroportul Otopeni.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
03 mart. 2026, 07:00, Politic

În total, 318 cetățeni români – pelerini și turiști – au revenit în țară în urma unei operațiuni organizate în regim charter.

Potrivit mesajului publicat de ministru, cele două curse au fost organizate de agenții de turism, în colaborare cu TAROM, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Cetățenii români au tranzitat Egiptul prin punctul de frontieră Taba, unde au fost sprijiniți de echipa consulară și de Ambasada României în Egipt.

Oana Țoiu a precizat că a discutat cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, pentru menținerea unei comunicări constante la nivel bilateral.

Scopul este facilitarea tranzitului pentru eventuale grupuri suplimentare de turiști sau pentru cazuri speciale care ar putea necesita asistență consulară în perioada următoare.

„Am stabilit împreună cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistența grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale,” a mai precizat Oana Țoiu.

Operațiunea de repatriere vine pe fondul escaladării situației de securitate din regiune și face parte din eforturile autorităților române de a asigura protecția cetățenilor aflați în zone afectate de tensiuni.

