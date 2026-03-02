Războiul din Orientul Mijlociu perturbă traficul aerian: Cel mai mare haos aerian de la pandemia Covid-19, mii de zboruri anulate

Luni, numeroși pasageri au rămas blocați în aeroporturi, după ce mii de zboruri au fost anulate pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Aeroporturile și companiile aeriene din Golf au suspendat operațiunile normale până cel puțin marți în jurul prânzului, relatează The Guardian. Totuși, un număr limitat de curse speciale urmează să plece din Emiratele Arabe Unite luni seara.

În contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, unele companii aeriene oferă rambursări sau modificări gratuite de zbor celor care urmează să călătorească în următoarea perioadă.

Aeroporturile importante din Orientul Mijlociu, inclusiv cel din Dubai, au fost închise pentru a treia zi la rând, ,marcând cel mai mare haos aerian de la pandemia de Covid-19.

Analiștii Cirium, citați de The Guardian, spun că până luni dimineața au fost anulate cel puțin 1.500 de zboruri către Orientul Mijlociu.

Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, spațiul aerian deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului este gol la ora redactării articolului.

Pasagerii au rămas blocați și în Bali sau Frankfurt. Potrivit The Guardian, Air India a anulat duminică zborurile cu plecare din Delhi, Mumbai și Amritsar către marile orașe din Europa și America de Nord.

Ce spun marile companii aeriene care operează zboruri în regiune

Compania Etihad a anunțat luni după-amiază că toate zborurile comerciale spre și dinspre Abu Dhabi rămân suspendate până pe 4 martie. „Unele zboruri de repoziţionare, de marfă şi de repatriere pot opera în coordonare cu autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi sub rezerva unor aprobări stricte de operare şi siguranţă”, se mai arată în mesajul transmis de Etihad.

De asemenea, Etihad a îndemnat pasagerii să nu călătorească spre aeroport până nu sunt contactați sau sfătuiți în acest sens de către reprezentanții companiei.

All Etihad's scheduled commercial flights to and from Abu Dhabi remain suspended until 14:00 UAE time on Wednesday 4 March. Some repositioning, cargo and repatriation flights may operate in coordination with UAE authorities

Pe de altă parte, compania Emirates a anunțat că va relua, limitat, operarea unor zboruri încă de luni seara.

„Emirates va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând cu seara zilei de 2 martie. Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates. Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați în acest sens”, este mesajul transmis de compania aeriană.

Emirates subliniază că toate celelalte zboruri rămân suspendate „până la noi dispoziții”.

Emirates will begin operating a limited number of flights commencing on the evening of 2 March. We are accommodating customers with earlier bookings as a priority, and those who have been rebooked to travel on these limited flights will be contacted directly by Emirates.

În regiune, traficul aerian a mai suferit perturbări în ultimii ani, însă analiștii citați de The Guardian spun că o închidere mai mare de 24 de ore a spațiului aerian și a tuturor celor trei mari hub-uri de tranzit din Golf este fără precedent.

Luni după amiază, opt avioane de pasageri au reușit să decoleze de pe aeroportul din Abu Dhabi. Primul avion a decolat în jurul orei locale 14.00. Avioanele se îndreaptă către aeroporturi din Asia și Europa. În ordinea plecării lor, avioanele se îndreaptă către New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.