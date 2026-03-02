Războiul din Orientul Mijlociu. Zelenski vrea să ofere ajutor pentru interceptatrea dornelor iraniene / Trump transmite un mesaj poporului iranian / Șefii Pentagonului suplimentează forțele SUA din Orient

Armata israeliană raportează un nou atac din Liban

Alarmele au fost activate în mai multe zone din Israel, aproape de granița cu Libanul, din cauza unor aeronave ostile, potrivit unei actualizări militare.

Detaliile sunt în curs de investigare, se adaugă în comunicat.

Ce știm până acum

SUA și Israel atacă Iranul pentru a treia zi – iar Teheranul continuă loviturile de răzbunare împotriva aliaților Washingtonului din Golf, după uciderea liderului său suprem;

Conflictul se extinde, cu Israelul și militanții Hezbollah susținuți de Iran schimbând focuri. Oficialii libanezi spun că cel puțin 31 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene;

Zelenski vrea să ofere ajutor pentru interceptatrea dornelor iraniene.

Donald Trump afirmă că atacurile SUA vor continua „cu toată forța” până la atingerea tuturor obiectivelor și că vor dura probabil patru săptămâni, iar secretarul său al Apărării, Pete Hegseth, spune: „noi nu am început acest război, dar îl vom termina”;

Ulterior, Trump a adăugat că este pregătit să meargă „mult mai mult timp” și că acțiunile vor continua în onoarea celor patru membri ai forțelor americane uciși;

Potrivit Societății Crucii Roșii din Iran, cel puțin 555 de iranieni au fost uciși în atacuri;

Șeful securității Iranului spune că țara sa nu este dispusă să negocieze cu SUA în privința programului nuclear;

Iranul afirmă că una dintre facilitățile sale nucleare de la Natanz a fost atacată, iar organismul ONU pentru energie nucleară avertizează asupra unor posibile „consecințe grave”;

Pista de la RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită într-un atac cu dronă peste noapte. Nu au fost raportate răniți, dar familiile sunt mutate de pe bază;

Cu zboruri anulate în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, Ministerul britanic de Externe lucrează la planuri pentru evacuarea a zeci de mii de britanici blocați în regiune. Cel puțin 300.000 de britanici se află în țările vizate de Iran de sâmbătă;

A existat o creștere uriașă a prețurilor la gazele naturale după ce Qatar a oprit producția.

