Belarus și Coreea de Nord semnează un tratat de cooperare și prietenie: Avem nevoie unii de alții

Documentul semnat de cele două state stabilește cadrul legal pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale pe termen lung. Potrivit unui comunicat al președinției belaruse, tratatul va garanta „dezvoltarea stabilă” a cooperării dintre Minsk și Phenian, potrivit AFP.

„Economiile noastre sunt complementare, avem nevoie unul de celălalt și trebuie să mergem înainte în această direcție”, se mai arată în comunicatul emis de președinția de la Minsk.

„Relațiile de prietenie dintre țările noastre, care datează din epoca sovietică, nu au fost niciodată întrerupte și intră într-o fază fundamental nouă”, mai transmite Lukașenko.

Kim Jong Un consideră că „Noul tratat interstatal va fi baza juridică ce garantează dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale în viitor”.

Cele două state au în comun puncte precum susținerea față de Rusia în Războiul din Ucraina și regimul de sancțiuni internaționale cu care se confruntă.

Phenianul a furnizat trupe și armament, în timp ce Belarus a fost utilizat ca punct de lansare pentru invazia rusă din 2022.

Coreea de Nord se află sub sancțiuni internaționale din cauza programului său nuclear și a sprijinului acordat Moscovei.

Belarusul se află sub sancțiuni internaționale din cauza represiunii protestelor din vara anului 2020 care acuzau fraudarea alegerilor prezidențiale.