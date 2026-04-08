Coreea de Nord lansează un nou proiectil în largul coastei sale estice, al doilea în două zile, anunță Seul

Potrivit Statului Major Întrunit al Coreei de Sud, citat de Associated Press, nu au fost oferite detalii suplimentare privind distanța parcursă de proiectil sau tipul exact de armă utilizată.

Incidentul vine după ce, cu o zi înainte, armata sud-coreeană detectase o altă lansare neidentificată în apropierea regiunii capitalei nord-coreene.

Autoritățile din Seul, împreună cu serviciile de informații ale Statelor Unite ale Americii, analizează în prezent datele legate de aceste teste.

Tensiunile cresc în contextul în care Phenianul continuă să-și dezvolte capacitățile militare.

Anterior, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat un test al unui motor modernizat cu combustibil solid, descris de oficialii nord-coreeni ca un pas important în dezvoltarea arsenalului strategic al țării.

Rachetele cu combustibil solid sunt mai ușor de transportat și pot fi lansate mai rapid decât cele cu combustibil lichid, fiind astfel mai dificil de detectat și interceptat.

Testul recent face parte din obiectivul declarat al lui Kim de a dezvolta arme mai mobile și mai greu de detectat, capabile să vizeze SUA și aliații săi.