Coreea de Nord a învins Coreea de Sud la fotbal feminin. Reacția fanilor a surprins presa internațională

Partida, disputată în semifinalele AFC Women’s Champions League, a atras atenția internațională nu doar prin rezultat, ci și prin atmosfera neobișnuită: sute de sud-coreeni au aplaudat și au scandat numele echipei nord-coreene, în ciuda tensiunilor politice dintre cele două state. Potrivit Associated Press, fanele și fanii veniți la stadion au purtat pelerine de ploaie și au scandat „Naegohyang” în timpul meciului disputat pe o vreme torențială.

Un meci extrem de rar între cele două țări

Relațiile sportive dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au răcit puternic în ultimii ani, odată cu deteriorarea relațiilor politice și militare. Ultima participare a sportivilor nord-coreeni într-o competiție organizată în Sud avusese loc în 2018, într-o perioadă scurtă de apropiere diplomatică între cele două state. După eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Coreea de Nord privind programul nuclear al regimului de la Phenian, relațiile s-au deteriorat din nou, iar schimburile sportive aproape au dispărut complet.

Sute de sud-coreeni au susținut echipa nord-coreeană

Meciul de miercuri a avut o încărcătură simbolică uriașă. Guvernul liberal al președintelui sud-coreean Lee Jae Myung a susținut financiar grupuri civice care voiau să organizeze galerii comune pentru ambele echipe. În tribune au apărut bannere cu mesaje precum „Bun venit echipei Naegohyang”, iar spectatorii au bătut ritmic din bețe gonflabile și au scandat pentru echipa nord-coreeană. Antrenorul nord-coreean Ri Yu Il a evitat însă orice comentariu politic înaintea partidei și a declarat că echipa este concentrată „doar pe meci”.

Coreea de Nord rămâne o forță în fotbalul feminin

Deși a jucat în deplasare, echipa nord-coreeană a confirmat încă o dată statutul puternic al țării în fotbalul feminin asiatic. Coreea de Nord este campioana mondială en-titre la nivel Under-17 și Under-20 feminin și este considerată una dintre cele mai disciplinate și agresive școli de fotbal feminin din lume.

Los clubes femeninos de fútbol de las dos Coreas se enfrentaron por primera vez en suelo surcoreano durante una semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol, disputada en la ciudad surcoreana de Suwon. Antes, ambos equipos ya se habían medido… pic.twitter.com/o9ZCrwudHL — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 21, 2026

După ce gazdele au deschis scorul în minutul 49 prin Haruhi Suzuki, nord-coreencele au revenit rapid. Choe Kum Ok a egalat după doar cinci minute, iar apoi Kim Kyong Yong a marcat golul victoriei în minutul 67. Sud-coreencele au avut șansa egalării în minutul 79, însă penalty-ul executat de Ji So-Yun a trecut pe lângă poartă.

Finală cu miză sportivă și politică

Victoria trimite echipa Naegohyang în finala competiției, unde va întâlni Tokyo Verdy Beleza. Însă dincolo de rezultat, meciul a devenit un simbol rar al unei posibile apropieri între cele două Corei, într-un moment în care relațiile dintre Phenian și Seul rămân printre cele mai tensionate din ultimii ani.