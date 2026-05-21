Neymar, menajat de Santos în Copa Sudamericana după convocarea în lotul Braziliei la Cupa Mondială 2026

Neymar nu a fost inclus în lotul lui Santos pentru meciul din Copa Sudamericana împotriva formației San Lorenzo, disputat joi, decizia fiind luată de precauție, după problemele recente la gambă ale atacantului. Este primul meci al echipei după anunțul convocării lui Neymar la Cupa Mondială 2026.
Petre Apostol
21 mai 2026, 04:18, Sport
Neymar a acuzat un disconfort muscular în zona gambei în urma unui incident controversat petrecut în meciul anterior din campionatul Braziliei, împotriva lui Coritiba. În acea partidă, Neymar a cerut îngrijiri medicale pe teren, însă o eroare de la masa oficială a dus la o înlocuire greșită, moment în care jucătorul a reacționat vizibil nemulțumit înainte de a părăsi terenul.

Deși accidentarea nu este considerată gravă, stafful medical al lui Santos a decis să nu riște agravarea situației, mai ales în contextul în care jucătorul tocmai a fost convocat de selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, pentru Cupa Mondială 2026.

Revenirea sa la echipa națională vine după o perioadă lungă de absență cauzată de accidentări, iar forma fizică a atacantului rămâne atent monitorizată.

Meciul dintre Santos și San Lorenzo a fost unul intens, încheiat cu scorul de 2-2, rezultat care menține deschisă lupta din grupa D. Echipa braziliană a condus la pauză cu 2-0, însă formația argentiniană, care este lider al clasamentul grupei, a revenit în partea secundă, reușind egalarea în minutul 85.

Pentru Santos a fost a patra remiză din cinci partide în grupele Copa Sudamericana. Chiar dacă ocupă ultima poziție, încă mai păstrează șanse chiar la locul 1, pe care se situează San Lorenzo, cu avans de trei puncte.

