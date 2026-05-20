Aston Villa câștigă trofeul Europa League, după o victorie clară în finala cu Freiburg. Al doilea succes european din istoria clubului englez

Aston Villa a câștigat ediția 2025/2026 a Europa League, după ce a învins formația germană Freiburg cu scorul de 3-0 (2-0) în finala disputată miercuri noapte, la Istanbul, cucerind astfel primul său trofeu european după 44 de ani.
sursă foto: Robert Michael/dpa
Petre Apostol
21 mai 2026, 00:11, Sport
Echipa antrenată de Unai Emery s-a impus prin golurile marcate de Youri Tielemans (41), Emiliano Buendía (45+3) și Morgan Rogers (58), într-un meci controlat în special după deschiderea scorului.

După un început echilibrat, Aston Villa a spart gheața în minutul 41, când Tielemans a reluat spectaculos din voleu o centrare venită din corner scurt, fără șanse pentru portarul Noah Atubolu.

Formația engleză și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză. În minutul 45+3, Emiliano Buendía a finalizat cu un șut plasat la colțul lung o acțiune construită de căpitanul John McGinn, stabilind scorul pauzei, 2-0.

Freiburg a încercat să revină în partea secundă, însă echipa germană nu a reușit să pună suficientă presiune pe defensiva adversă. Aston Villa a închis definitiv partida în minutul 58, când Morgan Rogers a înscris din apropiere după o centrare joasă a lui Buendía.

Succesul marchează primul trofeu european cucerit de Aston Villa după triumful din Cupa Campionilor Europeni din 1982 (a învins Bayern Munchen, în finală, cu 1-0) și pune capăt unei perioade de trei decenii fără un trofeu major pentru clubul din Birmingham.

Pentru antrenorul Unai Emery, victoria confirmă încă o dată statutul său de specialist al competiției, tehnicianul spaniol adăugând al cincilea trofeu în palmares, după cele obținute cu Sevilla și Villarreal.

Freiburg a disputat la Istanbul prima finală europeană din istoria clubului.

