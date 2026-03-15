Manchester United se impune în fața lui Aston Villa și își consolidează poziția a treia din Premier League

Manchester United a deschis scorul în minutul 53 prin reușita lui Casemiro, însă Villa a egalat în în minutul 64, prin reușita lui Ross Barkley. Cu toate acestea, United s-a impus prin reușitele lui Matheus Cunha din minutul 71 și reușita lui Benjamin Šeško ( min. 81) care a închis tabela la 3-1 pentru United.

Prin aceasta victorie, formația antrenată de Michael Carrick își consolidează poziția pe podiumul Premier League, distanțându-se la trei puncte de Aston Villa. Echipa din Birmingham are un avans de trei puncte față de Chelsea, aflată pe poziția a cincea și față de Liverpool, aflată pe poziția a șasea, dar cu un meci în minus.

Echipele de start

Manchester United

Antrenor: Michael Carrick

4-2-3-1: S. Lammens – D. Dalot, L. Yoro, H. Maguire, L. Shaw – Casemiro, K. Mainoo – A. Diallo, B. Fernandes, M. Cunha – B. Mbeumo (schimbat de Šeško).

Aston Villa

Antrenor: Unai Emery

4-2-3-1: E Martínez – L. Digne, T. Mings, E. Konsa, L. Bogarde – A. Onana, R. Barkley – E. Buendia, M. Rogers, J. McGinn – O. Watkins