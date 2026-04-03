Bruno Fernandes egalează o performanță a lui Cristiano Ronaldo în Premier League

Bruno Fernandes a impresionat în martie cu două goluri și patru pase decisive în patru meciuri. Acesta a avut contribuții decisive în duelurile cu Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa și AFC Bournemouth.

Portughezul a început luna cu gol și pasă de gol în victoria 2-1 cu Crystal Palace. A oferit o pasă decisivă cu Newcastle, în înfrângerea cu 1-2, apoi două pase în succesul 3-1 cu Aston Villa. A închis seria cu un gol din penalty în remiza 2-2 cu Bournemouth.

Performanțele sale l-au adus aproape de recordurile istorice.

A ajuns la 16 pase decisive în acest sezon, depășind recordul lui David Beckham (15 în sezonul 1999/2000 la United).

Fernandes este la doar patru pase de recordul all-time din Premier League (20), deținut de Thierry Henry și Kevin De Bruyne.

În clasamentul all-time al premiilor „Jucătorul Lunii”, Fernandes este acum la egalitate cu Cristiano Ronaldo și Steven Gerrard (câte șase trofee).

Se află la doar un singur titlu de recordul absolut deținut de Harry Kane, Sergio Agüero și Mohamed Salah.

Premiul se acordă în urma votului combinat al fanilor și al unui juriu de experți.

Este pentru al doilea an consecutiv când mijlocașul portughez câștigă premiul în luna martie.