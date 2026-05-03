Alex Ferguson, transportat la spital înaintea meciului Manchester United – Liverpool

Fostul mare antrenor britanic Alex Ferguson a fost transportat duminică la spital, după ce s-a simțit rău pe stadionul Old Trafford, cu puțin timp înaintea meciului dintre Manchester United și Liverpool FC, din Premier League.
sursă foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
03 mai 2026, 18:41, Sport

Surse apropiate clubului au precizat că deplasarea la spital a fost o măsură de precauție și nu o situație de urgență, potrivit BBC. Oficialii grupării engleze sunt optimiști că Alex Ferguson va putea reveni curând acasă.

În vârstă de 84 de ani, Ferguson a condus-o pe Manchester United timp de 27 de ani, între 1986 și 2013.

A câștigat cu echipa din Manchester 13 titluri în Premier League, 5 Cupe ale Angliei și de două ori Liga Campionilor, în 1999 și 2008. În anul 1999 a obținut toate cele trei trofee majore într-un singur sezon.

S-a retras din activitatea de antrenor în 2013, după ce a câștigat ultimul său titlu de campion. Ferguson este antrenorul cu cele mai multe trofee din istoria fotbalului: 49.

Acesta urmărește frecvent meciurile echipei din loja oficială a stadionului.

Alex Ferguson a avut în 2018 o hemoragie cerebrală, problemă medicală gravă din care s-a recuperat ulterior.

Până în acest moment nu au fost oferite informații suplimentare privind starea sa de sănătate.

