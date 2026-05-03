Gloria Bistrița învinge pe SCM Râmnicu Vâlcea, după ce a recuperat un deficit de 7 goluri, și revine în fruntea clasamentului în Liga Florilor

Gloria Bistrița a obținut o victorie dramatică în deplasare, duminică seară, scor 24-23, pe terenul formației SCM Râmnicu Vâlcea, într-un meci din etapa a 20-a din Liga Florilor la handbal feminin, după o revenire spectaculoasă de la un deficit de șapte goluri.
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 mai 2026, 19:17, Sport

Partida a fost controlată în prima parte de gazde, care au intrat la pauză cu un avantaj consistent, conducând pe Gloria Bistrița cu 14-9. Echipa pregătită de fostul selecționer al României, Florentin Pera, a condus chiar la șapte goluri diferență în partea secundă.

Totuși, formația din Bistrița a revenit treptat în joc, profitând de paradele portarului Renata de Arruda.

În ofensivă, jucătoarele Paula Arcos și Annika Kobylinska au fost decisive în revenirea formației din Bistrița.

Gloria a preluat pentru prima oară conducerea în minutul 55, la 22-21. Echipa din Bistrița s-a desprins la 24-22 cu mai puțin de două minute rămase de joc.

Gazdele au marcat, în final, însă, victoria a revenit oaspetelor, Gloria impunându-se cu 24-23.

În urma acestui succes, Gloria Bistrița revine în fruntea clasamentului, devansând cu un punct pe campioana din 2025, CSM București.

SCM Râmnicu Vâlcea rămâne pe locul 4, suferind prima înfrângere după trei victorii la rând.

