Gloria Bistrița câștigă la limită cu Ikast manșa tur din optimile Ligii Campionilor la handbal feminin

Gloria Bistrița a obținut o victorie dramatică pe terenul danezelor de la Ikast, scor 35-34, în turul optimilor Ligii Campionilor la handbal feminin, duminică, după o parte secundă aproape perfectă.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 mart. 2026, 18:52, Sport

Gloria Bistrița, echipa antrenată de Carlos Viver, a revenit de la 16-21 la pauză, adjudecându-și partea secundă cu 19-13.

Cele mai eficiente jucătoare au fost Danila So Delgado, cu 11 goluri din 16 aruncări, Sonia Seraficeanu, cu 8 goluri din 10 aruncări, și Paula Arcos, cu 6 goluri.

So Delgado a fost eliminată în minutul 55, după acțiune revăzută video de arbitri.

Portarul Renata de Arruda a apărat 14 mingi dintr-un total imens de 48 de aruncări, contribuind decisiv la succesul echipei.

De la Ikast, Stine Skogrand, cu 10 goluri din 12 aruncări, și Julie Mathiesen Scaglione, cu 8 goluri din 12 aruncări, au fost principalele marcatoare.

Gloria Bistrița pornește cu prima șansă în returul optimilor și vizează sferturile Ligii Campionilor.

Manșa retur este programată sâmbătă, 28 martie, de la ora 19:00, la Bistrița.

Într-un alt meci disputat duminică, în optimi, FTC a învins Borussia Dortmund, în deplasare, cu 31-25.

