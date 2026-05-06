Prima pagină » Sport » PSG a eliminat pe Bayern München și s-a calificat în finala Ligii Campionilor

Paris Saint-Germain este cea de-a doua finalistă a Ligii Campionilor, după Arsenal. În ciuda remizei (1-1) de la München împotriva lui Bayern, victoria de săptămâna trecută de la Parc des Princes (5-4) permite campioanei europene en-titre să joace într-o a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor.
Laurentiu Marinov
07 mai 2026, 00:21, Sport

Într-un meci tensionat, parizienii au fost supuși unei presiuni imense. Ousmane Dembélé a marcat în minutul 2, aducând pe PSG în avantaj. Ulterior, oamenii lui Luis Enrique au rezistat numeroaselor atacuri bavareze. Dar egalarea târzie a lui Kane (90+4) nu a fost suficientă, relatează Le Figaro.

Paris Saint-Germain s-a calificat miercuri seară în finală și va înfrunta pe 30 mai, la Budapesta pe Arsenal care a eliminat cu o seară înainte pe Atletico Madrid cu 1-0 în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor.

 

