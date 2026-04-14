Se decid primele semifinaliste în Liga Campionilor / Paris Saint-Germain vizează o performanță istorică

Paris Saint-Germain vizează a treia calificare consecutivă în semifinalele Champions League, performanță fără precedent pentru un club din Franța.

Echipa prregătită de Luis Enrique are avantajul nu doar al scorului după tur, ci și un moral ridicat, după ce a eliminat mai multe echipe engleze în ultimele sezoane. Francezii au câștigat ultimele patru duble contra cluburilor din Anglia. În plus, au pierdut un singur meci din ultimele 11 confruntări cu acestea.

Khvicha Kvaratskhelia a fost unul dintre jucătorii de bază ai parizienilor, marcând în patru meciuri consecutive din fazele eliminatorii.

Liverpool mizează însă pe tradiția de pe Anfield, unde a câștigat 16 dintre ultimele 20 de meciuri europene. „Cormoranii” au ajuns în semifinale de 12 ori și pot stabili un record pentru fotbalul englez, dacă se califică din nou.

Totuși, statistica nu este de partea englezilor. Liverpool a pierdut nouă dintre cele zece duble europene în care a cedat la o diferență de două goluri în prima manșă. Singura revenire s-a înregistrat în sezonul 1991/1992, contra lui Auxerre.

„Va fi foarte diferit față de tur. Trebuie să gestionăm momentele dificile și să jucăm stilul nostru. Nu am venit doar să apărăm rezultatul. În fotbalul modern, scorul se poate schimba în cinci minute”, a declarat antrenorul Luis Enrique, înaintea partidei.

De partea cealaltă, antrenorul Arne Slot a vorbit despre echilibrul tactic: „Trebuie să găsim balanța perfectă între ofensivă și posesie. În tur, ei au avut 70% posesie, iar asta trebuie să schimbăm”.

Atlético Madrid – Barcelona

Atlético Madrid pornește cu avantaj clar după victoria din tur și mizează pe un istoric favorabil în confruntările directe din sferturile Champions League. Madrilenii au câștigat ambele „duble” anterioare împotriva Barcelonei, în sezoanele 2013/2014 și 2015/2016.

Echipa lui Diego Simeone este neînvinsă în ultimele zece meciuri de acasă contra formațiilor spaniole în competițiile UEFA (8 victorii, 2 egaluri). În plus, nu a mai pierdut pe teren propriu în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor din 1997.

De asemenea, Atlético a trecut mai departe în toate cele 22 de duble în care a câștigat prima manșă în deplasare.

Unul dintre oamenii-cheie ai gazdelor este Julián Alvarez. Atacantul argentinian a contribuit la 20 de goluri în ultimele 18 apariții din competiție și a stabilit un record al clubului, cu nouă reușite în actualul sezon.

De partea cealaltă, Barcelona se confruntă cu statistici nefavorabile. Catalanii au pierdut toate cele șase duble europene în care au fost învinși acasă în tur și au câștigat doar un meci din ultimele 11 deplasări europene împotriva unor echipe spaniole.

Antrenorul catalanilor, Hansi Flick, consideră, însă. că revenirea este posibilă.

„Este posibil, de ce nu? Evident, întâlnim o echipă foarte puternică, dar avem nevoie de o prestație la cel mai înalt nivel. Trebuie să fructificăm toate ocaziile, pentru că asta a făcut diferența în tur”, a spus Flick.

Antrenorul lui Atlético, Diego Simeone, a recunoscut valoarea adversarei, liderul din La Liga.

„Știm cât de puternic este adversarul, dar știm și care este obiectivul nostru – să ne calificăm”, a spus Simenone.

Ambele partide sunt programate de la ora 22:00.