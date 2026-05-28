Barcelona pregătește oferta pentru Julian Alvarez. Atletico cere 150 de milioane de euro

Barcelona îl consideră pe Julián Álvarez principala țintă pentru postul de atacant central, după ce transferul lui Anthony Gordon de la Newcastle este aproape finalizat, scrie Mundo Deportivo.

Directorul sportiv al Barcelonei, Deco, s-a întâlnit miercuri, într-un hotel din Barcelona, cu Fernando Hidalgo, agentul jucătorului.

Atlético Madrid ar cere aproximativ 150 de milioane de euro pentru Álvarez, însă Barcelona nu vrea să ajungă la această sumă. Catalanii pregătesc o ofertă care ar include o sumă fixă sub 100 de milioane de euro, plus bonusuri.

Barcelona și Atlético ar vrea ca situația să fie clarificată înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, însă negocierile nu sunt considerate simple. Atlético nu vrea să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți jucători ai săi, mai ales în favoarea unei rivale directe.

Atacantul în vârstă de 26 de ani ar fi decis să plece de la Atlético Madrid și ar fi refuzat deja o ofertă de prelungire a contractului. Mundo Deportivo notează că Álvarez are și propuneri de la PSG și Arsenal, dar ar prefera să ajungă la Barcelona.