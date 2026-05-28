Prima pagină » Sport » Barcelona pregătește oferta pentru Julian Alvarez. Atletico cere 150 de milioane de euro

Barcelona pregătește oferta pentru Julian Alvarez. Atletico cere 150 de milioane de euro

FC Barcelona vrea să îl transfere pe Julián Álvarez, atacantul lui Atlético Madrid, ca înlocuitor pentru Robert Lewandowski.
Barcelona pregătește oferta pentru Julian Alvarez. Atletico cere 150 de milioane de euro
Iulian Moşneagu
28 mai 2026, 14:59, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Barcelona îl consideră pe Julián Álvarez principala țintă pentru postul de atacant central, după ce transferul lui Anthony Gordon de la Newcastle este aproape finalizat, scrie Mundo Deportivo.

Directorul sportiv al Barcelonei, Deco, s-a întâlnit miercuri, într-un hotel din Barcelona, cu Fernando Hidalgo, agentul jucătorului.

Atlético Madrid ar cere aproximativ 150 de milioane de euro pentru Álvarez, însă Barcelona nu vrea să ajungă la această sumă. Catalanii pregătesc o ofertă care ar include o sumă fixă sub 100 de milioane de euro, plus bonusuri.

Barcelona și Atlético ar vrea ca situația să fie clarificată înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, însă negocierile nu sunt considerate simple. Atlético nu vrea să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți jucători ai săi, mai ales în favoarea unei rivale directe.

Atacantul în vârstă de 26 de ani ar fi decis să plece de la Atlético Madrid și ar fi refuzat deja o ofertă de prelungire a contractului. Mundo Deportivo notează că Álvarez are și propuneri de la PSG și Arsenal, dar ar prefera să ajungă la Barcelona.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
Un semn discret la vârful degetelor poate avertiza asupra unor boli pulmonare grave. Medicii explică ce trebuie să observi
CSID
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia