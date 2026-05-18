Hansi Flick și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2028

Antrenorul Hansi Flick și-a prelungit contractul cu Barcelona până în iunie 2028, a anunțat luni clubul catalan.
Iulian Moşneagu
18 mai 2026, 16:54, Sport
Noul contract prevede și opțiunea unui sezon suplimentar. Vechea înțelegere urma să expire în iunie 2027.

La începutul acestei luni, Flick a condus Barcelona către al doilea titlu consecutiv în La Liga, după victoria cu 2-0 în fața lui Real Madrid.

De la preluarea echipei, în 2024, Flick a câștigat două titluri în La Liga, Cupa Spaniei și două Supercupe ale Spaniei. Trofeul important care îi lipsește încă din palmaresul de la Barcelona este Liga Campionilor.

Flick confirmase deja, săptămâna trecută, prelungirea contractului, înainte ca anunțul să fie făcut oficialde club.

