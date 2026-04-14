Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, înainte de returul cu Sporting din sferturile Champions League: Fără frică. Văd doar oportunitate

„Fără frică. Asta vreau să văd de la jucători, de la oameni și de la mine. Este o oportunitate incredibilă. Să o confruntăm și să dăm totul”, a declarat antrenorul Mikel Arteta, marți, în conferința premergătoare meciului retur cu Sporting, programat miercuri seară, de la ora 22:00.

Arsenal pornește cu avantaj în returul de pe teren propriu din sferturile de finală din Liga Campionilor împotriva lui Sporting CP. Însă, vine după o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele patru meciuri. În plus, a înregistrat înfrângeri în toate competițiile interne, inclusiv în finala Cupei Ligii, în Cupa Angliei și în campionat.

Tehnicianul spaniol a insistat asupra stării sale de spirit și a importanței momentului.

„Sunt extrem de motivat. Visez foarte mult la acest moment. Am făcut atât de multe pentru a ajunge aici. Văd doar frumusețe și oportunitate. Vreau să reușesc acest lucru pentru toți cei care au fost parte din acest drum… Zero teamă”, a mai spus Arteta.

Arteta a explicat că presiunea resimțită în trecut a fost înlocuită acum de motivație și claritate.

„Am avut teamă când mă gândeam ce s-ar întâmpla cu clubul dacă nu reușim. Acum nu mai este teamă. Este doar scop și direcție”, a adăugat antrenorul.

Întrebat dacă vede aceeași stare și la jucători, Arteta a răspuns scurt: „Da. Din plin”.

Totuși, Arsenal se confruntă și cu probleme de lot înaintea returului cu Sporting. Declan Rice a lipsit de la antrenamentul deschis, alături de Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber și Riccardo Calafiori, ceea ce ridică semne de întrebare înaintea partidei decisive.

Arteta a explicat că situația lui Rice este monitorizată.

„A jucat multe meciuri și asta este parte din problemă. Vom vedea mâine dimineață cum se simt unii dintre jucători și vom lua cea mai bună decizie”, a spus antrenorul.

În privința lui Saka, Arteta a confirmat o problemă la tendonul lui Ahile, dar a dat asigurări că situația nu este gravă.