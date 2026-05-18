Arsenal Londra, la un pas de primul titlu în Premier League după 23 de ani, după victoria cu Burnley

Arsenal Londra a făcut un pas important spre cucerirea titlului în Premier League, care ar fi primul după o pauză de 23 de ani, câștigând luni seară pe teren propriu, scor 1-0, cu Burnley, în etapa a 37-a, penultima, din campionatul Angliei.
sursă foto: Federico Gambarini/dpa
Petre Apostol
19 mai 2026, 00:37, Sport
Echipa lui Mikel Arteta poate cuceri matematic trofeul chiar marți, dacă Manchester City nu reușește să o învingă pe Bournemouth. În cazul unui succes al „cetățenilor”, lupta pentru titlu se va decide în ultima etapă a sezonului.

Arsenal a avut nevoie de timp pentru a-și impune jocul, în ciuda unei formule extrem de ofensive alese de Mikel Arteta.

Presiunea londonezilor a dat însă rezultate înainte de pauză. După ce Leandro Trossard a lovit bara, Arsenal a deschis scorul în minutul 37. Bukayo Saka a executat excelent un corner, iar Kai Havertz a reluat cu capul în plasă, marcând golul victoriei.

A fost al 24-lea gol înscris de Arsenal din faze fixe în actuala ediție de Premier League și al 18-lea venit în urma unui corner, record în Premier League.

Cu golaverajul posibil decisiv în economia luptei pentru titlu, gazdele au căutat desprinderea. Eberechi Eze a fost foarte aproape de un gol spectaculos, trimițând în transversală.

În ultima parte a meciului a apărut și un moment controversat. În minutul 67, Kai Havertz a avut o intervenție dură asupra lui Lesley Ugochukwu. Arbitrul Paul Tierney i-a acordat doar cartonaș galben atacantului german. Faza a fost analizată în camera VAR, în vederea acordării unui cartonaș roșu pentru joc periculos grav, însă a decis menținerea verdictului din teren.

Burnley, deja retrogradată, nu a pus mari probleme porții apărate de David Raya, însă tensiunea s-a menținut până la final.

Cu acest rezultat, Arsenal ajunge la 82 de puncte și are un avans de cinci lungimi față de Manchester City, care mai are însă două partide de disputat.

Calculele pentru titlu rămân deschise, însă favorabile londonezilor. Arsenal poate deveni campioană dacă învinge în ultima etapă pe Crystal Palace, indiferent de rezultatele lui City.

