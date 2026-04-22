Manchester City urcă pe primul loc în Premier League după ce a învins-o pe Burnley

Manchester City a trecut pe prima poziție din Premier League după ce a învins-o miercuri pe Burnley. „Cetățenii” sunt la egalitate de puncte cu Arsenal, cu cinci etape rămase în campionat.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 00:18, Sport

Scorul final al partidei a fost stabilit rapid. Atacantul Erling Haaland a deschis scorul în minutul 5, acesta fiind singurul marcator al întâlnirii. 

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Pep Guardiola a trecut pe prima poziție a clasamentului, depășind astfel pe Arsenal. Cele două rivale pentru titlu s-au confruntat direct în meciul de duminică, partidă câștigată de Manchester City cu scorul de 2-1. 

Cu 33 de etape parcurse, cele două echipe se află la egalitate de puncte, însă Man City ocupă prima poziție, grație golaverajului. 

Echipele de start:

Burnley

Antrenor: Scott Matthew Parker 

5-4-1: M. Dúbravka – K. Walker, H. Ekdal, B. Humphreys, M. Esteve, Q. Hartman – L. Tchaouna, J. Ward-Prowse, J. Laurent, J. Anthony – Z. Flemming., 

Manchester City

Antrenor: Pep Guardiola 

4-2-3-1: G. Donnarumma – R. Aït-Nouri, M. Guehi, A. Khusanov, M. Nunes – N. O’Reilly, B. Silva – J. Doku, R. Cherki, A. Semenyo – E. Haaland 

