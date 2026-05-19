Prima pagină » Sport » Pep Guardiola, despre viitorul său pe banca echipei Manchester City: Când terminăm sezonul, vom discuta

Pep Guardiola, despre viitorul său pe banca echipei Manchester City: Când terminăm sezonul, vom discuta

Managerul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a refuzat miercuri să confirme, dar nici nu a infirmat zvonurile tot mai intense care anunță plecarea sa de la club la sfârșitul actualului sezon.
Pep Guardiola, despre viitorul său pe banca echipei Manchester City: Când terminăm sezonul, vom discuta
sursă foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
20 mai 2026, 00:56, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În cadrul conferinței de presă susținute după remiza cu Bournemouth (1-1) – rezultat care a consfințit pierderea luptei pentru titlu în favoarea celor de la Arsenal -, tehnicianul Pep Guardiola a evitat un răspuns categoric la întrebarea dacă meciul de duminică, din etapa finală a sezonului din Premier League, va fi ultimul din mandatul său de 10 ani la clubul din Manchester.

„Prima persoană cu care trebuie să vorbesc este președintele. Când vom termina sezonul, vom discuta și vom lua o decizie. Cu cei din club vorbesc mereu, dar nu acum. Primul lucru pe care ar trebui să-l înțelegeți este că trebuie să vorbesc mai întâi cu președintele. Vom discuta în următoarele zile”, a explicat Guardiola, lăsând deschisă orice variantă.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a insistat că nicio hotărâre nu este încă oficială.

„Am luptat mult și pregătim deja sezonul următor. Sunt cel mai fericit om de pe planetă pentru că mă aflu la acest club. Este ceva extraordinar”, a adăugat el.

Deși surse din anturajul clubului susțin că echipa se pregătește deja pentru numirea italianului Enzo Maresca ca succesor, Guardiola refuză să facă pasul decisiv în public.

Pep Guardiola, cu 20 de trofee majore în palmares cu City (6 titluri în Anglia și o Ligă a Campionilor, în 2023), are un contract valabil teoretic până în 2027.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia