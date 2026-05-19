Pep Guardiola, despre viitorul său pe banca echipei Manchester City: Când terminăm sezonul, vom discuta

În cadrul conferinței de presă susținute după remiza cu Bournemouth (1-1) – rezultat care a consfințit pierderea luptei pentru titlu în favoarea celor de la Arsenal -, tehnicianul Pep Guardiola a evitat un răspuns categoric la întrebarea dacă meciul de duminică, din etapa finală a sezonului din Premier League, va fi ultimul din mandatul său de 10 ani la clubul din Manchester.

„Prima persoană cu care trebuie să vorbesc este președintele. Când vom termina sezonul, vom discuta și vom lua o decizie. Cu cei din club vorbesc mereu, dar nu acum. Primul lucru pe care ar trebui să-l înțelegeți este că trebuie să vorbesc mai întâi cu președintele. Vom discuta în următoarele zile”, a explicat Guardiola, lăsând deschisă orice variantă.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a insistat că nicio hotărâre nu este încă oficială.

„Am luptat mult și pregătim deja sezonul următor. Sunt cel mai fericit om de pe planetă pentru că mă aflu la acest club. Este ceva extraordinar”, a adăugat el.

Deși surse din anturajul clubului susțin că echipa se pregătește deja pentru numirea italianului Enzo Maresca ca succesor, Guardiola refuză să facă pasul decisiv în public.

Pep Guardiola, cu 20 de trofee majore în palmares cu City (6 titluri în Anglia și o Ligă a Campionilor, în 2023), are un contract valabil teoretic până în 2027.