Prima pagină » Sport » Pep Guardiola confirmă absența lui Rodri pentru duelul cu Burnley din Premier League, în care Manchester City poate ajunge lider în clasament

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a confirmat marți că mijlocașul Rodri va rata meciul din deplasare programat miercuri, de la ora 22:00, pe terenul lui Burnley FC, în etapa a 34-a din Premier League, din cauza unei accidentări la zona inghinală.
Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
21 apr. 2026, 15:08, Sport

Internaționalul spaniol Rodri a părăsit terenul spre finalul meciului câștigat cu 2-1 împotriva liderului Arsenal FC, iar tehnicianul catalan a precizat că revenirea sa rămâne incertă.

„Cred că pentru mâine nu va fi pregătit. Vom vedea pentru următoarele meciuri: semifinala Cupei Angliei cu Southampton sau peste 12 zile în campionat, cu Everton”, a declarat antrenorul Pep Guardiola, într-o conferință.

În aceeași conferință de presă, antrenorul „cetățenilor” a oferit vești rezervate și despre fundașul central Ruben Dias. Acesta este absent din lot după partida cu Real Madrid din optimile UEFA Champions League.

„Nu este încă pregătit”, a adăugat simplu Guardiola, fără să dea alte detalii despre starea fundașului.

Succesul cu Arsenal a apropiat-o pe Manchester City la trei puncte de primul loc, ocupat de Arsenal. O victorie la cel puțin două goluri diferență pe terenul lui Burnley ar putea duce echipa pe prima poziție, cu cinci etape înainte de finalul campionatului.

Cu toate acestea, Guardiola a subliniat că accentul rămâne pe evoluția echipei.

„Trebuie să vedem cum se recuperează jucătorii după un meci solicitant emoțional și fizic. Mai sunt șase meciuri, știm exact ce se poate întâmpla. Mergem la Burnley pentru a câștiga, pentru că asta avem nevoie”, a conchis antrenorul.

