Prima pagină » Sport » Manchester City anunță plecarea căpitanului John Stones după un deceniu petrecut la clubul englez

Manchester City anunță plecarea căpitanului John Stones după un deceniu petrecut la clubul englez

Manchester City a anunțat marți că fundașul John Stones va părăsi echipa în această vară, punând capăt unei perioade de zece ani la clubul din Premier League. Este al doilea jucător care părăsește clubul din echipa care a câștigat tripla istorică în 2023 cu formația pregătită de Pep Guardiola.
Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
28 apr. 2026, 17:07, Sport

Fundașul englez John Stones, în vârstă de 31 de ani, a fost transferat de la Everton în 2016 pentru aproximativ 47,5 milioane de lire sterline și a strâns 293 de apariții pentru City.

În acest timp, Stones a devenit o piesă importantă în una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului sub conducerea lui Pep Guardiola.

Alături de clubul din Manchester, a câștigat: 6 titluri de Premier League, 1 trofeu în UEFA Champions League, 2 Cupe ale Angliei, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe ale Angliei, Campionatul Mondial al Cluburilor, Supercupa Europei.

Clubul a subliniat rolul său esențial în succesul recent, descriindu-l ca un jucător tehnic, inteligent tactic și extrem de versatil.

Stones a fost folosit adesea într-un rol hibrid, între fundaș central și mijlocaș, contribuind decisiv la controlul jocului în meciuri importante, inclusiv în sezonul legendar 2022/23.

În total, Stones a bifat 19 goluri și 9 pase decisive, în 293 de meciuri pentru City.

„Am câștigat tot ce mi-am dorit”

Odată cu această plecare, Stones devine al doilea jucător din echipa care a câștigat tripla istorică (Premier League, Champions League, Cupa Angliei) în 2023 care părăsește clubul, după Bernardo Silva.

Fundașul a anunțat despărțirea printr-un videoclip pe rețelele de socializare.

„A fost casa mea în ultimii 10 ani și va rămâne casa mea pentru tot restul vieții. Am venit aici ca un copil și plec ca un bărbat. Am devenit tată, soț și, pe teren, un jucător împlinit. Mi-am trăit toate visele și am câștigat tot ce mi-am dorit când am venit aici”, a spus Stones.

Stones este considerat unul dintre jucătorii emblematici ai erei Guardiola.

Clubul anunță că va pregăti un omagiu oficial la finalul sezonului pentru Stones.

Cu 87 de selecții pentru echipa națională a Angliei, Stones speră să fie apt pentru Cupa Mondială din vară. Dacă va fi sănătos, va fi unul dintre liderii lotului pregătit de Thomas Tuchel.

