Lovitură pentru Ghana înainte de debutul la Mondial. Un jucător-cheie nu a fost lăsat să intre în Canada

FIFA a confirmat că fotbalistului i-a fost refuzată viza de intrare în Canada. Din acest motiv, el nu va putea participa la partida cu Panama, programată pe 17 iunie, la Toronto, potrivit The New York Times.

„Thomas Partey nu va putea călători din baza de pregătire a Ghanei din SUA în Canada pentru primul meci”, a transmis FIFA.

Forul mondial a precizat că nu intervine în procedurile de imigrare ale statelor gazdă. Decizia privind acordarea vizelor aparține exclusiv autorităților naționale.

Partey poate juca în următoarele două partide

Ghana face parte din Grupa L, alături de Panama, Anglia și Croația.

După partida de la Toronto, africanii vor întâlni Anglia, la Boston, pe 23 iunie. Ultimul meci din grupă este programat pe 27 iunie, la Philadelphia, împotriva Croației.

Cum ambele jocuri se dispută în Statele Unite, Partey va fi eligibil pentru selecție dacă nu apar alte restricții.

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a fost inclus în lotul Ghanei pentru Cupa Mondială și a ajuns în Statele Unite împreună cu colegii săi la începutul lunii iunie.

Proces în Marea Britanie

Refuzul autorităților canadiene vine în contextul problemelor judiciare cu care se confruntă jucătorul.

Fostul mijlocaș al lui Arsenal este inculpat în Marea Britanie pentru șapte acuzații de viol și una de agresiune sexuală.

Acesta a pledat nevinovat pentru toate capetele de acuzare. Procesul urmează să se desfășoare la Southwark Crown Court din Londra.

Potrivit legislației canadiene, accesul în țară poate fi refuzat persoanelor considerate inadmisibile din motive de securitate sau în urma evaluării situației juridice.

Autoritățile canadiene nu au comentat cazul concret al lui Partey. Acestea au precizat anterior că regulile privind imigrația sunt aplicate în mod egal tuturor participanților la Cupa Mondială.

Un jucător esențial pentru Ghana

Absența lui Partey reprezintă o pierdere importantă pentru selecționata Ghanei. Mijlocașul este unul dintre liderii echipei și unul dintre cei mai experimentați jucători din lot.

În sezonul trecut, el a evoluat pentru Villarreal, în Spania, după despărțirea de Arsenal. Partey a bifat 32 de apariții în tricoul formației spaniole și era considerat un titular aproape cert pentru meciul de debut al Ghanei la Mondial.