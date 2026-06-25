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Dezamăgire pentru fanii Mexicului: rățoiul Merlin nu a fost lăsat să intre pe stadion

Merlin, rățoiul devenit mascota neoficială a suporterilor Mexicului la Cupa Mondială 2026, nu a avut acces în stadionul Azteca pentru meciul cu Cehia.
Dezamăgire pentru fanii Mexicului: rățoiul Merlin nu a fost lăsat să intre pe stadion
Sursa foto: Facebook/YucaFriends
Oana Antipa
25 iun. 2026, 09:22, Life-Inedit
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Decizia a fost luată în baza regulamentelor FIFA, care interzic accesul animalelor în arenele competiției, potrivit The Independent.

În ultimele zile, Merlin a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale turneului. Mii de suporteri au cerut organizatorilor să îi permită să asiste la partida alături de familia sa.

A ajuns până la stadion, dar nu și în tribune

Rățoiul a fost transportat în siguranță până la stadion, într-o cușcă specială. El a fost însoțit de proprietara sa, Carla Gómez, și de fiul acesteia.

Merlin a avut acces în zona exterioară a stadionului. Acolo a participat la filmările realizate de postul mexican Televisa. Ulterior, accesul în interiorul arenei i-a fost refuzat.

Un purtător de cuvânt al FIFA a confirmat că Merlin a fost primit doar în perimetrul stadionului. Oficialul nu a oferit alte explicații.

Regulamentul FIFA interzice accesul animalelor

Potrivit organizatorilor, interdicția are scopul de a proteja bunăstarea animalelor și de a evita expunerea acestora la aglomerație și zgomot.

Deși nu a putut urmări meciul din tribune, Merlin a atras din nou atenția fanilor veniți la stadion. Mulți dintre aceștia s-au oprit pentru fotografii și imagini video.

A devenit simbolul neoficial al fanilor Mexicului

În doar câteva zile, rățoiul în vârstă de doi ani a devenit o adevărată celebritate. Îmbrăcat într-un tricou verde al naționalei Mexicului, Merlin își însoțește familia, care vinde băuturi pe străzile capitalei.

Popularitatea sa a crescut rapid pe rețelele sociale. El a acordat interviuri, a fost invitat în studiouri de televiziune și a participat la evenimente dedicate fanilor.

Unii suporteri îl consideră deja mascota neoficială a echipei naționale a Mexicului și un talisman norocos pentru selecționata „El Tri”.

Proprietara sa a declarat că familia este recunoscătoare pentru afecțiunea primită din partea fanilor și este convinsă că Merlin va continua să poarte noroc echipei Mexicului, chiar și din afara stadionului.

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