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Ancelotti a făcut anunțul pe care fanii Braziliei nu voiau să-l audă despre Neymar

Brazilia va începe Cupa Mondială fără unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Selecționerul Carlo Ancelotti a confirmat că Neymar nu va fi disponibil pentru partida de debut împotriva Marocului
Ancelotti a făcut anunțul pe care fanii Braziliei nu voiau să-l audă despre Neymar
Sursa foto: Facebook/Neymar Jr.
Oana Antipa
13 iun. 2026, 10:38, Sport
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Atacantul în vârstă de 34 de ani se confruntă cu o accidentare la gambă și nu a revenit încă la antrenamentele normale ale echipei. În ultimele zile, Neymar a lipsit de la ședințele de pregătire desfășurate de naționala Braziliei în Statele Unite, continuând programul individual de recuperare.

Ancelotti a declarat că jucătorul lucrează intens pentru a reveni cât mai repede pe teren, potrivit BBC. Tehnicianul italian speră că Neymar va putea relua antrenamentele alături de lot în cursul săptămânii viitoare.

Prezența sa este incertă și pentru următorul meci

Absența din partida cu Marocul ridică semne de întrebare și în privința următoarei confruntări din grupă. Brazilia va întâlni Haiti pe 20 iunie, iar selecționerul nu a oferit garanții privind revenirea starului de la Santos.

Presa internațională notează că există chiar temeri potrivit cărora Neymar ar putea rata toate cele trei meciuri din faza grupelor. Deocamdată, federația braziliană nu a confirmat un astfel de scenariu.

Brazilia va încheia faza grupelor cu un meci împotriva Scoției, programat pe 24 iunie.

Revine la națională după o lungă absență

Neymar nu a mai evoluat pentru selecționata Braziliei din 2023, perioadă marcată de mai multe probleme medicale. Cu toate acestea, Ancelotti a decis să îl includă în lotul pentru Cupa Mondială, mizând pe experiența și influența sa în vestiar.

Selecționerul a subliniat că Neymar nu aduce doar calitate tehnică, ci și un exemplu important pentru jucătorii mai tineri ai echipei.

Atacantul este cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei. El a înscris 79 de goluri în 128 de selecții, depășind recordul legendarului Pelé.

Dacă va reveni pe teren în timpul turneului, Neymar va bifa a patra participare la Cupa Mondială, după edițiile din 2014, 2018 și 2022.

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