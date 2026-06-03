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Neymar, marele absent de la primul antrenament al Braziliei în SUA înaintea Cupei Mondiale de fotbal

Neymar a fost marele absent de la primul antrenament efectuat de naționala Braziliei pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, înaintea debutului la Cupa Mondială din 2026, fotbalistul continuând procesul de recuperare după o accidentare musculară.
Neymar, marele absent de la primul antrenament al Braziliei în SUA înaintea Cupei Mondiale de fotbal
sursă foto: DPA/Hepta
Petre Apostol
03 iun. 2026, 08:35, Sport
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Neymar nu a participat la ședința de pregătire desfășurată la centrul de antrenament al New York Red Bulls din New Jersey, baza selecționatei braziliene pentru turneul final. Neymar se recuperează după o leziune musculară de gradul al doilea la gamba dreaptă, iar prezența sa la meciul de debut al Braziliei rămâne incertă.

În schimb, selecționerul Carlo Ancelotti i-a avut la dispoziție pe ultimii trei jucători sosiți la lot, Marquinhos, Gabriel Martinelli și Gabriel Magalhães. Cei trei au lipsit de la primele zile ale cantonamentului după participarea la finala Ligii Campionilor.

Brazilia va disputa sâmbătă ultimul meci de verificare înaintea Cupei Mondiale, împotriva Egiptului, la Cleveland.

Tehnicianul italian analizează mai multe schimbări în formula de start față de partida câștigată cu 6-2 în fața statului Panama.

Selecționata braziliană va debuta în Grupa C a Cupei Mondiale pe 13 iunie, împotriva Marocului, la New Jersey. Ulterior, Brazilia va întâlni Haiti, la Philadelphia, și Scoția, la Miami.

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