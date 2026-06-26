Prima pagină » Life-Entertaiment » Au împreună 316 ani și ar putea schimba tot ce știm despre longevitate. Secretul pe care oamenii de știință încearcă să-l descifreze

Au împreună 316 ani și ar putea schimba tot ce știm despre longevitate. Secretul pe care oamenii de știință încearcă să-l descifreze

Trei surori din Brazilia, cu o vârstă cumulată de 316 ani, ajută oamenii de știință să caute genele longevității umane.
Au împreună 316 ani și ar putea schimba tot ce știm despre longevitate. Secretul pe care oamenii de știință încearcă să-l descifreze
Andreea Tobias
26 iun. 2026, 07:29, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Trei surori din Rio de Janeiro, cu o vârstă cumulată de 316 ani, au fost desemnate de Guinness drept cel mai în vârstă trio de surori din lume. Cazul lor a atras atenția cercetătorilor care vor să afle ce anume face posibilă o viață atât de lungă, notează Reuters.

Zulina de Deus Nunes are 103 ani, Zoraide de Deus Mota are 104 ani, iar Levita de Deus Nunes are 109 ani. Toate locuiesc în Rio de Janeiro și au fost identificate prin organizația LongeviQuest, care colaborează cu Guinness World Records.

 

Ce vor să descopere cercetătorii

Proiectul „DNA Longevo”, condus de cercetătoarea Mayana Zatz de la Universitatea din São Paulo, investighează factorii biologici din spatele îmbătrânirii. Cercetătorii vor compara persoanele de peste 90 de ani și centenarii cu cei care au dezvoltat fragilitate sau declin cognitiv.

Întrebată despre metoda de lucru, Zatz a explicat că prin testarea ADN-ului echipa caută gene protectoare. Cu cât există mai multe familii cu mai mulți centenari, cu atât cercetarea va fi mai precisă, a adăugat ea.

Oamenii de știință consideră că factorii ereditari pot conta mai mult decât mediul. Genele ar putea proteja inima, mușchii și funcțiile cognitive împotriva îmbătrânirii.

Referitor la cazul celor trei surori, directorul general al LongeviQuest, Ben Meyers, a declarat că la această vârstă există clar o componentă genetică puternică. El a precizat însă că faptul că locuiesc una lângă cealaltă le oferă și o rețea de sprijin din partea familiei.

Cum explică surorile propria longevitate

Cele trei surori își atribuie longevitatea unei alimentații sănătoase și unui stil de viață activ. Zulina și-a amintit de o copilărie petrecută înotând și pescuind în râuri, într-o vreme când totul era proaspăt, fără frigider.

Zoraide a adăugat că alăptarea a fost incredibil de importantă pentru sănătatea lor. Levita a lucrat ca artizană, apoi la un post de televiziune, și spune că nu are regrete legate de viața trăită.

Zoraide a lucrat ca asistentă medicală și a crescut cinci copii, iar Zulina, casnică, a crescut șase copii.

Cercetătorul Joao Paulo Guilherme, colaborator al lui Zatz, a spus că echipa speră să ajungă la 500 de centenari incluși în studiu. Doar așa, a explicat el, se pot trage concluzii mai definitive despre longevitate.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Unul dintre cei mai bogați interlopi din Argeș, căutat după ce i-a înfipt unui rival cuțitul în cap. Agresorul a făcut avere în SUA
Gandul
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da