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Brazilia învinge Scoția cu 3-0 și câștigă grupa. Scoțienii mai speră la calificare, dar depind de celelalte rezultate

Brazilia s-a impus cu 3-0 în fața Scoției și a încheiat pe primul loc în Grupa C a Cupei Mondiale 2026. Pentru scoțieni, înfrângerea complică serios calculele calificării, iar șansele de a ajunge în șaisprezecimi depind acum de rezultatele din celelalte grupe.
Brazilia învinge Scoția cu 3-0 și câștigă grupa. Scoțienii mai speră la calificare, dar depind de celelalte rezultate
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 06:34, Sport
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Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti a controlat partida disputată la Miami și și-a asigurat victoria prin dubla lui Vinícius Júnior și golul marcat de Matheus Cunha, transmite The Guardian. Brazilienii au deschis scorul încă din minutul 7, după o eroare în defensiva Scoției, de care Vinícius Júnior a profitat pentru a înscrie. Același jucător a majorat diferența chiar înainte de pauză, iar Matheus Cunha a stabilit scorul final în repriza secundă, după o fază creată de Bruno Guimarães.

Brazilia merge mai departe cu moral ridicat

Succesul confirmă forma bună a Braziliei, care avansează în fazele eliminatorii de pe primul loc al grupei. Carlo Ancelotti a avut și un motiv suplimentar de satisfacție, Neymar revenind pe teren pentru prima dată la echipa națională după o absență începută la sfârșitul anului 2023. Deși nu a marcat, revenirea atacantului a fost salutată de fanii brazilieni prezenți în număr mare la Miami.

CM 2026 Grupa C

Scoția așteaptă un miracol

Pentru Scoția, situația este mult mai complicată. Echipa încheie faza grupelor cu trei puncte și un golaveraj de -3, iar calificarea în șaisprezecimi este posibilă doar dacă se va număra printre cele mai bune opt formații clasate pe locul al treilea. Scoțienii au avut puține ocazii importante de gol, prima lovitură pe spațiul porții venind abia în minutul 50, prin Scott McTominay. În ciuda unei reacții de orgoliu în ultima parte a meciului, defensiva braziliană și portarul Alisson au gestionat fără probleme avantajul. În urma acestui rezultat, Brazilia privește cu încredere spre fazele eliminatorii, în timp ce Scoția rămâne cu emoțiile calificării și așteaptă deznodământul meciurilor din celelalte grupe.

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