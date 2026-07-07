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Brazilia se teme că Statele Unite vor folosi forța militară pe teritoriul său

Brazilia este îngrijorată de „riscul utilizării forței militare americane” pe teritoriul său după ce Washingtonul a clasificat două grupări criminale din țară drept organizații teroriste, potrivit unei scrisori adresate Parlamentului.
Brazilia se teme că Statele Unite vor folosi forța militară pe teritoriul său
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
07 iul. 2026, 05:55, Știri externe
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Președintele brazilian de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, s-a opus acestei desemnări, care, potrivit Statelor Unite, autorizează toate tipurile de intervenție americană împotriva liderilor acestor grupări oriunde în lume, potrivit Le Figaro.

„Această clasificare unilaterală ar putea fi invocată pentru a justifica acțiuni extrateritoriale împotriva instituțiilor braziliene”, a avertizat miercuri ministrul de externe Mauro Vieira într-o scrisoare adresată Parlamentului, obținută de AFP. „Există riscul ca Statele Unite să recurgă la forța militară împotriva teritoriului național”, a declarat el.

În luna mai, guvernul SUA a susținut că grupurile Primeiro Comando da Capital (PCC) și Comando Vermelho (CV) aveau „rețele ilicite” care „se extind mult dincolo de granițele Braziliei ” și a desemnat ambele grupuri drept organizații teroriste. Aceste organizații desfășoară operațiuni de trafic de droguri și au alte surse de venit ilegal în cartierele sărace din Brazilia.

Statele Unite au desemnat diverse grupuri criminale din alte țări drept organizații teroriste

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, Donald Trump a desemnat diverse grupuri criminale din alte țări drept organizații teroriste, cum ar fi cartelul Sinaloa din Mexic și cartelul Tren de Aragua din Venezuela. Washingtonul a lansat atacuri mortale împotriva cartelului Tren de Aragua din Venezuela și a efectuat atacuri mortale împotriva navelor identificate ca aparținând traficanților de droguri din Caraibe și Pacific, fără a furniza nicio dovadă.

În Brazilia, opoziția de dreapta a salutat decizia Washingtonului, acuzând guvernul de neglijență în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale programate pentru octombrie. Cele două țări sunt, de asemenea, în conflict în ceea ce privește tarifele vamale: administrația Trump trebuie să decidă până la 15 iulie dacă va impune tarife vamale de 25% pentru diverse produse braziliene, în urma unei anchete privind presupuse practici comerciale neloiale. Aceste acuzații au fost respinse de guvernul brazilian.

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