Un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în zona Strâmtorii Ormuz

Lovitura proiectilului asupra petrolierului în Strâmtoarea Ormuz a provocat un incendiu, dar nu s-au înregistrat răniți ori pagube ecologice. „Un petrolier a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut în babord, provocând un incendiu, în timp ce naviga spre sud”, a precizat UKMTO într-un comunicat. Atacul a avut loc la 8 mile marine est de Limah, în Sultanatul Oman, potrivit Le Figaro.

Navele comerciale au fost grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu începând cu 1 martie, când Iranul a închis acest pasaj vital ca represalii pentru atacurile americane și israeliene, SUA impunând o blocadă a porturilor iraniene.

Traficul maritim a fost reluat după semnarea unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran pe 17 iunie pentru a pune capăt conflictului. Însă Iranul reiterează, în ciuda opoziției SUA, că nu se va mai reveni la situația de dinainte de război, când trecerea prin strâmtoare era liberă, și amenință navele tentate să ocolească singura rută pe care a autorizat-o, de-a lungul coastei sale.

La sfârșitul lunii iunie, acuzând Teheranul că a vizat două nave, Statele Unite au bombardat Iranul ca represalii, iar Iranul a ripostat vizând vecinii săi din Golf, Kuweitul și Bahrainul. Iranul și Statele Unite au convenit ulterior asupra unei pauze a ostilităților.

Ormuz, rută maritimă principală pentru tranzitul petrolului

Strâmtoarea Ormuz este principala rută maritimă care leagă țările bogate în petrol din Orientul Mijlociu de restul lumii, în special de piețele asiatice.

În 2024, aproximativ 20 de milioane de barili de țiței circulau zilnic acolo, echivalentul a aproape 20% din consumul global de petrol lichid, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA).