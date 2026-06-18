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Iranul va percepe taxe navelor pentru a traversa strâmtoarea Ormuz după 60 de zile

Iranul declară că „nu va reveni la condițiile de dinainte de război” și că Teheranul va percepe taxe navelor pentru tranzitarea căii navigabile după o perioadă de 60 de zile fără taxe stipulată în memorandumul de înțelegere.
Iranul va percepe taxe navelor pentru a traversa strâmtoarea Ormuz după 60 de zile
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 iun. 2026, 04:01, Știri externe
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Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că problema strâmtorii Ormuz va fi responsabilitatea Iranului și a Omanului, potrivit The Guardian.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat la televiziunea de stat că „strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război”, adăugând: Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Ormuz și, bineînțeles, vom primi un comision pentru servicii.

Donald Trump a declarat anterior că nu va accepta impunerea de taxe pentru traversarea rutei energetice vitale, prin care circulă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și GNL. Însă, apărând acordul dintre SUA și Teheran, el a spus că, dacă strâmtoarea nu ar fi fost lovită, aceasta „nu ar fi fost niciodată deschisă” și ar rezulta o „depresiune mondială”.

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