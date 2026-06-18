Iranul va percepe taxe navelor pentru a traversa strâmtoarea Ormuz după 60 de zile

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că problema strâmtorii Ormuz va fi responsabilitatea Iranului și a Omanului, potrivit The Guardian.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat la televiziunea de stat că „strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război”, adăugând: Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Ormuz și, bineînțeles, vom primi un comision pentru servicii.

Donald Trump a declarat anterior că nu va accepta impunerea de taxe pentru traversarea rutei energetice vitale, prin care circulă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și GNL. Însă, apărând acordul dintre SUA și Teheran, el a spus că, dacă strâmtoarea nu ar fi fost lovită, aceasta „nu ar fi fost niciodată deschisă” și ar rezulta o „depresiune mondială”.