Iranul intensifică execuțiile pentru infracțiuni de securitate. Doi bărbați au fost condamnați pentru colaborare cu Israelul

Iranul a executat doi bărbați condamnați pentru presupus spionaj în favoarea Israelului, au relatat luni instituțiile media de stat ale Republicii Islamice. Cei doi, identificați drept Omid Behzad și Pouria Safvat, au fost găsiți vinovați de colaborare cu serviciile israeliene și de furnizarea unor informații considerate sensibile pentru securitatea națională, relatează The Independent.

Potrivit agenției judiciare iraniene Mizan, cei doi ar fi transmis Israelului coordonatele unor obiective militare și de securitate, precum și imagini și alte informații de intelligence, în timpul confruntărilor militare din ultimul an și al ostilităților recente.

Execuțiile au loc într-un climat de securitate tensionat

Potrivit presei iraniene, execuțiile se înscriu într-o perioadă în care autoritățile de la Teheran au intensificat aplicarea pedepsei capitale pentru infracțiuni considerate a aduce atingere securității statului.

Măsura vine după luni marcate de proteste interne reprimate violent și de escaladarea confruntărilor dintre Iran, Israel și Statele Unite. În ultimele luni, Iranul s-a confruntat atât cu tensiuni interne, cât și cu atacuri externe asupra unor obiective strategice.

Trump vorbește despre negocieri, Teheranul infirmă

În paralel cu anunțul execuțiilor, președintele american Donald Trump a afirmat că noi discuții cu Iranul urmau să înceapă luni și că există perspective pentru un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea amenințării nucleare iraniene.

Afirmațiile au fost însă respinse de autoritățile iraniene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Teheranul nu poartă în prezent negocieri cu Washingtonul și că discuțiile existente vizează doar Omanul, în încercarea de a identifica o rută maritimă sigură prin Strâmtoarea Ormuz. Oficialul iranian a susținut că o eventuală înțelegere cu Omanul nu este suficientă pentru redeschiderea completă a strâmtorii, atât timp cât continuă ceea ce Iranul consideră a fi „agresiunea” Statelor Unite.

Context regional complicat

Execuțiile au loc într-un moment în care Orientul Mijlociu rămâne marcat de instabilitate. După conflictul de 12 zile din vara anului trecut și armistițiul mediat de Statele Unite, ostilitățile au reizbucnit în acest an, pe fondul disputelor privind programul nuclear și cel balistic al Iranului, precum și al tensiunilor generate de situația internă din Republica Islamică.