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Rusia lovește din nou cartiere rezidențiale din Ucraina. Bombardamentul cu bombe ghidate a ucis o femeie și a rănit zeci de oameni

Un nou atac lansat de Rusia asupra unui oraș din sudul Ucrainei a provocat victime și distrugeri masive în zone rezidențiale. Potrivit AP, oficialii ucraineni avertizează că armele folosite sunt extrem de greu de interceptat, în timp ce Kievul cere din nou aliaților sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot.
Rusia lovește din nou cartiere rezidențiale din Ucraina. Bombardamentul cu bombe ghidate a ucis o femeie și a rănit zeci de oameni
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
03 aug. 2026, 13:55, Știri externe
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Cel puțin o persoană a murit și alte 31 au fost rănite după ce avioane rusești au lansat opt bombe ghidate asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunță AP. Atacul, desfășurat în aproximativ 90 de minute, a lovit cartiere rezidențiale și a avariat 22 de blocuri din patru districte ale orașului. Victima este o femeie în vârstă de 71 de ani, iar printre răniți se află și o adolescentă de 16 ani, potrivit autorităților regionale.

Bombe greu de oprit

Rusia utilizează frecvent bombe ghidate de mare putere, obținute prin modernizarea unor bombe sovietice clasice cu sisteme de ghidaj. Acestea pot transporta până la 3.000 de kilograme de explozibil, provocând cratere uriașe și distrugeri extinse. Oficialii ucraineni spun că, în prezent, țara nu dispune de mijloace eficiente pentru a intercepta acest tip de armament înainte de impact.

Sisteme Patriot, cerute cu insistență de Zelenski

După atac, președintele Volodimir Zelenski a reluat apelul către partenerii occidentali pentru livrarea unor noi sisteme americane Patriot, considerate esențiale în interceptarea rachetelor balistice. „Lumea are rachete Patriot. Ceea ce contează acum este decizia politică a partenerilor noștri de a le furniza. Rachetele antibalistice trebuie să protejeze oamenii, nu să rămână în depozite”, a transmis liderul ucrainean. Cererea vine într-un moment în care stocurile de interceptoare Patriot sunt limitate, inclusiv din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Atacuri cu drone de ambele părți

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat 181 de drone de atac asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene susțin că au interceptat sau bruiat 163, însă 14 au lovit ținte din 13 locații diferite. În paralel, Ucraina și-a continuat atacurile cu drone asupra teritoriului rus. Un nou depozit al companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a fost lovit în regiunea Vladimir, provocând un incendiu și rănirea a trei persoane. Este unul dintre numeroasele centre logistice ale companiei vizate în ultimele luni. Ministerul rus al Apărării a anunțat, la rândul său, că sistemele sale antiaeriene au doborât 131 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv deasupra Crimeei anexate și a Mării Negre.

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