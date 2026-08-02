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Zelenski: Rusia investește din ce în ce mai mult în capacitatea sa de arme balistice

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică, într-o postare pe rețelele sociale, că Rusia investește din ce în ce mai mult în capacitatea sa de arme balistice, în contextul în care în ultima săptămână, 16 regiuni din Ucraina au fost atacate cu aproximativ 1.900 de drone, aproape 1.600 de bombe aeriene ghidate și 144 de rachete de diferite tipuri.
Zelenski: Rusia investește din ce în ce mai mult în capacitatea sa de arme balistice
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 aug. 2026, 13:33, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică, 1.500 de obiective din țară, inclusiv sute de clădiri rezidențiale, au fost avariate în urma atacurilor rusești din această săptămână.

În atacuri au fost folosite aproape 1.900 de drone și alte 1.600 de bombe aeriene ghidate, precum și 144 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete balistice.

„În această săptămână, 16 dintre regiunile noastre au fost ținta unor atacuri. Numai în această perioadă, rușii au lansat aproximativ 1.900 de drone, aproape 1.600 de bombe aeriene și 144 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete balistice. Astăzi, orașul Sumî a fost lovit de bombe aeriene. (…) Regiune Harkiv rămâne sub atac constant. Peste noapte, Rusia a lovit, de asemenea, regiunile Odesa, Zaporijia și Dnipro. În această săptămână, peste 1.500 de obiective au fost avariate, inclusiv sute de clădiri rezidențiale obișnuite”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

El a subliniat că Rusia investește din ce în ce mai mult în rachete balistice și că încearcă să intensifice producția acestora, pe măsură ce întreprinderile rusești din acest domeniu încă nu se află sub sancțiuni.

Un număr semnificativ de întreprinderi rusești care contribuie la susținerea acestor atacuri prin producerea de componente pentru drone, rachete și bombe aeriene ghidate nu au fost încă sancționate. De aceea, agresorul investește din ce în ce mai mult în capacitatea sa de armament balistic și încearcă să-și intensifice producția. Este necesar să se exercite presiune asupra fiecărui segment al complexului industrial-militar al Rusiei. (…) Sancțiunile trebuie extinse și trebuie să dea rezultate”, a mai spus Zelenski.

Atacurile rusești s-au intensificat

În noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au atacat Ucraina cu 35 de rachete de diferite tipuri și 185 de drone, regiunea Kiev fiind ținta principală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au reușit să intercepteze doar una dintre cele 27 de rachete balistice rusești, din cauza lipsei de rachete de interceptare Patriot, și a făcut apel la parteneri să furnizeze capacități suplimentare de apărare aeriană.

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