Luptele continuă în Liban

Agenția Națională de Știri (NNA) a relatat că cinci orașe din sudul Libanului au fost ținta bombardamentelor israeliene și a altor activități militare luni, inclusiv „o explozie puternică” în orașul Hadatha, potrivit CNN.

Luni, armata a declarat într-un comunicat că forțele aeriene israeliene „au efectuat un atac precis” în al-Aqida după ce un vehicul suspect s-a apropiat de un grup de soldați israelieni.

Deși Israelul și Libanul au semnat luna trecută un acord preliminar prin care Israelul se retrage din două zone din sudul Libanului, liderii militari și politici israelieni au indicat că Israelul intenționează să-și continue campania , afirmând că acordul permite acest lucru. În special, principalul dușman al Israelului în Liban, gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, nu a fost parte la documentul semnat de cele două țări și a criticat acordul .

Cu toate acestea, negocierile vor continua. Oficialii israelieni și libanezi se vor întâlni la sfârșitul acestei luni la Roma pentru a discuta aspecte legate de granița dintre Israel și Liban, a declarat luni ambasadorul israelian în SUA, Yechiel Leiter, în fața unei audiențe la Consiliul pentru Relații Externe.