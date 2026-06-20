Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, invocând „încălcări” ale armistițiului. Ce avertisment transmite Teheranul

Iranul a anunțat sâmbătă după-amiază că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, invocând încălcări ale armistițiului după ce Israelul a lansat atacuri în sudul Libanului pe parcursul nopții, transmit agențiile internaționale de presă.

„Având în vedere reaua-credință a Statelor Unite și încălcarea evidentă a angajamentelor asumate prin neaplicarea primului articol al memorandumului de încetare a războiului, precum și ca răspuns la încălcarea continuă și repetată a armistițiului de către regimul sionist în sudul Libanului… Se anunță prin prezenta că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă pentru trecerea navelor”, a declarat comandamentul militar comun suprem al Iranului, Cartierul General Central „Khatam al-Anbiya”, într-un comunicat difuzat de postul public de televiziune IRIB, potrivit CNN.

Măsuri suplimentare dacă „agresiunea” va continua

Oficialul iranian a precizat că închiderea strâmtorii reprezintă „primul pas” ca răspuns la ceea ce a descris drept încălcări ale acordului de încetare a focului. El a avertizat că vor fi luate măsuri suplimentare dacă „agresiunea” va continua, potrivit The Telegraph.

Libanul anunță sâmbătă că 16 persoane au fost ucise în urma atacurilor lansate de Israel, în contextul schimburilor de focuri cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Atacurile vin la câteva ore după ce vineri, Israel și gruparea Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu. Armistițiul anunțat ar face parte dintr-un acord mai amplu negociat de Statele Unite și Iran, care prevede oprirea ostilităților „pe toate fronturile” conflictului regional, inclusiv în Liban.