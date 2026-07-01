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Armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în Liban, Siria și Gaza, transmite ministrului Apărării

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în ceea ce el numește „zone de siguranță” stabilite în Liban, Siria și Fâșia Gaza. „Forțele de Apărare ale Israelului (armata) vor rămâne în zonele de siguranță din Liban, Siria și Gaza pentru o perioadă nedeterminată pentru a-i proteja pe cetățenii și comunitățile noastre de elementele jihadiste”, a spus el într-un discurs rostit la o ceremonie militară.
Armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în Liban, Siria și Gaza, transmite ministrului Apărării
Hepta/Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
01 iul. 2026, 13:33, Știri externe
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Declarația ministrului israelian al Apărării vine în contextul în care delegațiile iraniană și americană se află în Qatar pentru a discuta, prin intermediul mediatorilor, memorandumul de înțelegere semnat la mijlocul lunii iunie, care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, potrivit Le Figaro.

În plus, vineri a fost semnat în Statele Unite un acord-cadru pentru o „pace durabilă” între Liban și Israel, deși acesta din urmă și-a continuat ulterior atacurile aeriene, susținând că vizează structurile Hezbollah. Acordul-cadru prevede, printre altele, că Israelul va continua să ocupe sudul Libanului, așa cum a făcut-o de la începutul acestui ultim război împotriva Hezbollah, până când mișcarea șiită susținută de Iran va depune armele – lucru pe care acesta refuză să-l facă.

O cerere de lungă durată pe care guvernul libanez se luptă să o pună în aplicare în ciuda presiunilor din partea Statelor Unite. În ceea ce privește Fâșia Gaza, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei, la sfârșitul lunii mai, să își extindă controlul asupra a 70% din teritoriu, devastat de războiul declanșat pe 7 octombrie 2023, prin atacul fără precedent al mișcării islamiste Hamas împotriva Israelului.

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