Iranul și Omanul ar putea introduce „taxe pentru servicii maritime” în Strâmtoarea Ormuz

Analiza va fi realizată prin intermediul unui grup de lucru comun. Discuțiile în această direcție vor continua, în ciuda opoziției SUA față de orice fel de sistem de taxare, potrivit AFP, citată de France24.

Într-o declarație comună emisă marți, Iranul și Omanul și-au subliniat „drepturile suverane asupra apelor teritoriale”. Cu toate acestea, ministrul de externe de la Muscat a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că ambele părți s-au angajat să asigure „trecerea în condiții de siguranță, fără taxă”.

Părțile „au convenit să mențină dialogul pe această temă prin intermediul unui grup de lucru comun format din reprezentanți ai celor două ministere de externe”, se precizează în declarație.

Grupul de lucru are ca obiectiv ajungerea la „un acord privind viitoarea administrare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, serviciile care vor fi furnizate în acest sens și costurile asociate acestora, în conformitate cu standardele internaționale”, au precizat Omanul și Iranul.

Declarația comună, publicată după întâlnirile de la Muscat

Declarația a urmat după întâlnirile desfășurate la Muscat, acolo unde ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, și negociatorul-șef Mohammad Bagher Ghalibaf s-au întâlnit cu sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, și cu ministrul de externe Badr Albusaidi.

Săptămâna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că Theranul va impune ceea ce a numit „taxe pentru servicii maritime” pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Atunci s-a preconizat că axele vor intra în vigoare după o perioadă de 60 de zile fără taxe, prevăzută într-un memorandum de înțelegere semnat cu SUA.

Memorandumul de înțelegere prevede că Iranul și Omanul, țări care se învecinează cu strâmtoarea, vor discuta despre „administrarea viitoare și serviciile maritime” ale acesteia, alături de alte țări din Golf.