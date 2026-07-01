O navă a eșuat în Strâmtoarea Ormuz după ce s-a abătut de la ruta aprobată de Iran

Reportajul televiziunii de stat iraniane a părut să aibă ca scop sublinierea pretențiilor făcute de Teheran în urma războiului dintre SUA și Iran pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz, considerată mult timp de lume o cale navigabilă internațională și prin care trecea o cincime din totalul petrolului și gazelor naturale în timp de pace, potrivit AP.

Acest lucru s-a întâmplat în timp ce trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, se aflau la Doha, în Qatar, pentru discuții privind încheierea definitivă a războiului cu Iranul.

Negocieri cu ușile închise

Discuțiile tehnice dintre diplomați au început miercuri în Qatar, au declarat doi oficiali regionali, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre discuțiile cu ușile închise. În cadrul acestor discuții, negociatorii încearcă să stabilească detalii specifice pentru a deschide calea către liderii de top pentru a încheia un acord, deși divergențele privind strâmtoarea Ormuz și Libanul sunt încă mari.

Iranul și Statele Unite au convenit, ca parte a unui acord interimar, să permită navelor să treacă netaxat timp de 60 de zile, dar Teheranul a insistat că trebuie să controleze rutele navelor și ulterior să perceapă taxe pentru trecere, dând peste cap decenii de practici pe această cale navigabilă. SUA și multe state arabe din Golf spun că nu vor fi de acord cu aceste taxe. Un efort al Omanului și al unei agenții ONU de a lansa o nouă rută în apropierea țărmului Omanului a declanșat atacuri în tot Orientul Mijlociu în weekendul trecut, subliniind tensiunile care încă afectează Orientul Mijlociu.

Televiziunea de stat iraniană a declarat că nava „a eșuat cu încărcătura sa din cauza apelor puțin adânci de-a lungul rutei pe care o alesese și nu a putut continua navigația”. Televiziunea a precizat că transportatorii trebuie să urmeze instrucțiunile Gărzilor Revoluționare paramilitare iraniene din strâmtoare.